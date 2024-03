La declaración anual es un trámite que tienes que hacer ante el Servicio de Administración Tributaria, para que estés al cien no sólo en tus finanzas personales sino también en cuanto a tus obligaciones fiscales se refiere. Cuando realizas la declaración, no sólo te puedes encontrar saldo a favor (que es la noticia que todos esperamos) si no te puedes también encontrar con saldo pendiente de pagar al SAT.

Si Si te llegas a encontrar en esta situación, debes saber que no tienes que preocuparte por pagarlo de inmediato, pero sí de saldar tu cuenta para estar al cien con el SAT. ¿Cómo le puedes hacer? Hay varias maneras de saldar esa deuda.

¿Cómo puedo pagar el saldo pendiente que tengo con el SAT?

Para que puedas checar cuáles son las alternativas para pagar ese saldo pendiente que tienes con el SAT, debes contar con tu Registro Federal de Contribuyentes, es decir, tu RFC, además de tu contraseña o e.firma. Para saldar la deuda, tienes las siguientes alternativas:

Pago directo en el portal del SAT. Cuando generes tu acuse de pago, éste lo puedes hacer directamente en el portal del SAT.

​Pago en ventanilla bancaria. Si lo que quieres es hacer el pago de manera presencial, puedes ir al banco que te indique el SAT y presentar la línea de captura que viene en tu acuse.

​Pago por Internet. El pago lo puedes hacer desde tu banca electrónica escogiendo la opción de Pago Referenciado SAT.

