¿Cómo sacar una tarjeta de crédito de Mercado Pago paso a paso?

Sacar una tarjeta de crédito siempre es una decisión que debe tomarse con los cinco sentidos al cien. No es cualquier cosa. Necesitas estar consciente, primero, que no es dinero extra, que no es dinero del que puedes disponer para no pagarlo después y endeudarte hasta con más de un plástico.

Entre las opciones convencionales de instituciones bancarias que ya son antiguas y que se conocen desde hace muchos años, hay otras más que están ampliando su oferta y al aumentar su demanda, también aumentan los cuestionamientos sobre cómo hacerse de una tarjeta de crédito de este tipo. En este caso, la tarjeta de crédito de Mercado Pago es de las más recurrentes, por lo que te compartimos los requisitos para hacerte de una de ellas.

¿Cómo saco la tarjeta de crédito de Mercado Pago paso a paso?

Primero, deberás descargar la app de Mercado Pago y entrar a la opción de solicitud de la tarjeta de crédito. Posteriormente, deberás seguir estos pasos:

Rellena la solicitud con la información que te solicitan: desde tu nombre, pasando por tu dirección, datos de tu identificación y tu CURP.

​Cuando envíes la solicitud, el equipo de Mercado Pago revisará tu información y evaluará tu información además de tu elegibilidad.

​Si te aprueban, podrás usar de inmediato la tarjeta de crédito digital para compras en línea.

​También puedes solicitar la entrega de la tarjeta física.

​Programa la entrega de acuerdo a tus preferencias y espera a recibirla en la comodidad de tu casa.

​Puedes elegir también la fecha en la que pagarás tu tarjeta y seleccionarás también el método de pago que más te convenga.

¿Cuáles son los requisitos para sacar la tarjeta de crédito de Mercado Pago?

Los requisitos que debes cumplir para sacar la tarjeta de crédito de Mercado Pago son: