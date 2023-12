Dónde comprar los Ternurines a precios muy económicos

En el fascinante mundo de la juguetería, hay una tendencia que resurgió, se trata de los juguetes Ternurines, que son adorables no solo para los niños y niñas, si no para personas de todas las edades.

De acuerdo con la página oficial Sylvanian Families, surgieron en 1985 y estos juguetes de "un género nostálgico" están inspirados en la familia, la naturaleza y el amor, con los Ternurines "los niños pueden explorar el poder de la imaginación y aprender a cuidar y a compartir con otros".

Estas familias de juguetes cuenta con una variedad de diseños, "viven en la Aldea Sylvanian", lugar donde "se disfruta la naturaleza".

De igual manera, hay varios de accesorios, muebles, tiendas y casas con distintos diseños.

¿Dónde comprar los ternurines?

Los Ternurines salieron a la venta en 1985. Foto: Especial

Estos adorables juguetes se pueden conseguir en Ternurines México by Calico Critters , cuya ubicación es entreViveros de Tlalnepantla y Cocoyoc, C. Viveros de Asís No. 232, Viveros de la Loma, 54080 Tlalnepantla.

El lugar en Google cuenta con 4.3 estrellas, entre los comentarios destacados señalan: "Excelente lugar, amplio surtido y costos amigables. Puedes pagar con tarjeta, muy buen trato. Amé estos sets, no amé tanto la pegatina en el empaque, se daño mi caja cuando lo quite, tal vez cambiaría ese detalle", "excelentes productos, gran variedad de los sets, o venta individual; excelente trato. Cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad para Covid. Es un negocio familiar", "bien, es una casa hay que tocar el timbre".

Otro sitio donde los puedes conseguir es en el Mercado de Juguetes del Metro Balderas , que es saliendo de la estación, en la Colonia Centro, C.P. 06070, alcaldía Cuauhtémoc; en este sitio también cuentan con distintos diseños.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT