Concanaco cabildea con SE para evitar control de precios en básicos

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) Héctor Tejeda, aseguró que se encuentra en pláticas con la Secretaría de Economía (SE) con el fin de evitar que se regrese al control de precios en básicos.

En conferencia de prensa, expuso:

“La SE (Secretaría de Economía) va a ser el mecanismo para que la tortilla no suba, pero no con control de precios. A nosotros no nos gustaría que hubiera un control de precios porque afecta la economía”.