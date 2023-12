En su último concurso en México, Ring, compañía de seguridad para el hogar de Amazon, le pidió a sus usuarios que compartieran los mejores videos captados por sus timbres y cámaras de seguridad. ¡Y no esperaba la locura que se desató! Más de 260 videos de material.

Desde paquetería hasta prevención de robos, cuidado de mascotas, monitoreo de niños y hasta prevención de accidentes domésticos, ¡los usuarios no se guardaron nada! Estos videos reflejan la diversidad de usos que los mexicanos dan a estas cámaras y aquí te presentamos los mejores.

1. Prevención de incendio:

Conoce las historias más destacadas del concurso de videos de usuarios Ring. Foto: Especial.

Las notificaciones de la cámara de seguridad Ring salvaron el hogar de un incendio después de una fiesta. Un descuido con una caja de basura provocó un fuego, y las alertas de Ring permitieron una respuesta rápida, evitando daños mayores.

"Gracias a las notificaciones de movimiento de nuestra cámara Ring nos salvamos de un gran incendio!" afirmó Karen.

Un día antes tuvieron una fiesta en casa y olvidaron una caja de basura con cenizas afuera.

"Ese día, mi esposo y yo salimos a pasear a mis perros por la colonia. Así que estábamos cerca cuando vimos la notificación. Regresamos corriendo y por suerte teníamos una manguera conectada cerca, así que logramos contener el incendio".

2. Monitoreo de mascotas

Conoce las historias más destacadas del concurso de videos de usuarios Ring. Foto: Especial.

Grecia es usuaria de Ring y captura con su cámara el momento exacto en que su perro, “Chismoso”, sorprendentemente asalta la mesa. "No tenía ni idea qué hacía cuando no estaba en casa. Uso la cámara para monitorear mi casa por seguridad, pero ahora que estuvo lloviendo mucho me ayudó para monitorear a mis perros cuando salgo y los dejo adentro para que no se mojen".

3. Momentos familiares

Conoce las historias más destacadas del concurso de videos de usuarios Ring. Foto: Especial.

Edwin quería tener más seguridad en casa para saber quiénes pasaban frente a ella, y adicional poder recibir la paquetería. Con ese objetivo, adquirió su Video timbre Ring. En el video, el padre

llega a casa después de trabajar y lo recibe su pequeño hijo, quien le pide jugar con el sonido del timbre Ring.

"Afortunadamente vivo en un lugar con seguridad privada pero aun así siempre es bueno tener seguridad adicional y ver en calidad HD lo que pasa afuera mediante el doorbell". Desde muy chico, su hijo veía el circulito cuando se encendía y le llamaba la atención, y ahora que ha crecido, ya sabe dónde picarle para que suene y todavía se sorprende el sonido que hace.

4. Intento de Robo

En este video compartido por el usuario de Ring Marcos, una persona está intentando abrir su puerta a la madrugada, y quedó capturado por su video timbre, que graba video cada vez que detecta movimiento, y envía alertas al dueño de casa.

"Vi el video al otro día porque estaba durmiendo, y lo compartí con un grupo de vecinos. Dos días más tarde, la misma persona fue reconocida merodeando nuevamente por la colonia y notificamos a la policía".

5. Paquetería

Conoce las historias más destacadas del concurso de videos de usuarios Ring Foto: Especial.

Recibe tu paquetería a través del timbre Ring, incluso si no estás en casa.

David, consumidor de Ring: "Hay “temporadas” en las que suelo recibir continuamente paquetes de compras en línea y documentos y/o otros paquetes de trabajo, o de mi familia etc., yo trabajo desde casa, pero también en ocasiones salgo, por lo que a veces no me enteraba de cuando llegaban mensajerías o visitas, o al igual al estar ocupado y no poder atender o no escuchar el timbre, por lo que con el video timbre, me ayudó mucho a estar enterado cada que llegara algún paquete o visita. Y poder atenderlos aún estando fuera, ya que me llega la notificación a mi celular, y cuando estoy en casa, a mi Alexa con pantalla y puedo ver quien llama a la puerta sin necesidad de salir".

Estas historias reflejan la versatilidad y el impacto de los dispositivos Ring en la mejora de la seguridad del hogar, el seguimiento de seres queridos y la captura de momentos familiares especiales.

Sobre Ring

Desde su fundación en 2013, Ring ha tenido la misión de hacer que los hogares y las comunidades sean más seguros. Desde el video doorbell, hasta sus cámaras de seguridad, la línea de productos de seguridad inteligente para el hogar de Ring ofrece a los usuarios seguridad completa y accesible para el hogar y su colonia. En Ring estamos comprometidos con hacer que la seguridad sea accesible y conveniente para todos, al mismo tiempo que trabajamos duro para unir a las comunidades. Ring es una compañía de Amazon. Para más información, visita www.ring.com. Con Ring, estás siempre en casa.

JVR