¿Conoces la historia del logotipo de Nissan?

El nombre “Nissan” en sus caracteres japoneses puede traducirse como “producto del sol” o “nacimiento del sol”, dando sentido al ahora famoso logotipo de la marca que cuenta con 90 años de historia. Pero, ¿cómo evolucionó desde sus orígenes hasta el motivo reconocido mundialmente que se ve hoy?

La historia se remonta a los años 30 del siglo pasado. Con el sueño de crear una sólida marca automovilística japonesa, Yoshisuke Aikawa fusionó Tobata Foundry Co., Ltd. con Nihon Sangyo y Dat Motorcar Co. (cuyo predecesor comenzó a producir coches DAT en 1914). Tras la fusión, esta empresa unificada cambió su nombre a NISSAN, vendiendo modelos con los nombres Datsun y Nissan.

El primer logotipo adapta a primera vista con el origen japonés de la marca, al estilo del disco rojo de la bandera de Japón. Foto: Especial.

Esto es lo que dio origen al primer logotipo de la marca Nissan en 1933. Heredero del diseño de Datsun, utilizó el mismo estilo de motivo de emblema: un rectángulo azul con el nombre de la marca inscrito en letras blancas, junto con un círculo rojo en el fondo que simbolizaba “un sol naciente”. De esta forma, el primer logotipo adapta a primera vista con el origen japonés de la marca, al estilo del disco rojo de la bandera de Japón.

Utilizado como identidad visual de Nissan durante la década de 1930, este primer logotipo de la marca se convirtió inmediatamente en algo icónico, perdurando incluso hasta 1970. Y a pesar de haber pasado por cuatro actualizaciones desde entonces, el logotipo siempre ha mantenido su vínculo integral con el legado y la cultura de la empresa.

Las letras “NISSAN” se plasmaban en mayúsculas muy formales, algo habitual en la década de 1950. Foto: Especial.

Logotipo de la marca frente a los emblemas en vehículos

Sin embargo, si se proporciona una mirada a los modelos Nissan de esas décadas, es posible que el logotipo oficial de la marca resulte difícil de detectar. Hay en cambio una amplia variedad de otros emblemas Nissan, en estilos gráficos diferentes, que representan el nombre de la marca.

Esto se debe a que a medida que diseño de los vehículos evolucionaba, los fabricantes automotrices querían distintivos de marca en los modelos para reflejar su nombre en estilos contemporáneos, separándolos visualmente del logotipo de la marca: normalmente un diseño más estable y tradicional.

En los años 60 se sustituyeron por tipos de letra en cursiva, aportando una sensación de movimiento. Foto: Especial.

Algunos de los mejores ejemplos son los de mediados del siglo XX. Las letras “NISSAN” se plasmaban en mayúsculas muy formales, algo habitual en la década de 1950, mientras que en los años 60 se sustituyeron por tipos de letra en cursiva. Este cambio aportó una sensación de movimiento en una época en que la propiedad de un vehículo representaba prosperidad y mayor libertad personal, mientras que el toque más informal también hace un guiño a las actitudes más liberales, con el logotipo de 1960 incluso abandonando la N mayúscula.

Valiente y audaz

En las décadas siguientes se vio el retorno a las letras mayúsculas en los emblemas de los vehículos de la marca, ya que las tendencias evolucionaron hacia los audaces años 80, más centrados en el negocio. Se vivía en una era con primacía del estatus individual y que definía toda una declaración: distintivos metálicos destellantes con tipos de letra gruesas. A menudo diferían de un territorio a otro, e incluso de un modelo a otro.

En los años 80 se vio el retorno a las letras mayúsculas. Foto: Especial.

Pensando en el futuro

Pronto quedó claro que, para tener una fuerte presencia de marca a escala mundial, Nissan necesitaba una identidad visual unificada para el milenio. Con un diseño monocromo metálico, el logotipo de la marca de 2001 se creó como símbolo de una industria moderna que también se trasladaría a cada vehículo, eliminando la práctica de recurrir a diferentes distintivos para cada modelo.

Al entrar en la década de 2020, la denominada era industrial da paso a la eléctrica. Para adoptar ese entorno, Nissan lanzó un nuevo logotipo simplificado, con un formato 2D más elegante, liso y de un solo color, con líneas más finas y una definición más nítida. Representa una nueva era de movilidad fluida, intuitiva y electrificada, adaptándose también a la era del smartphone, donde los estilos gráficos limpios destacan en las pantallas que llevamos en los bolsillos.

Con un diseño monocromo metálico, el logotipo de la marca de 2001 se creó como símbolo de una industria moderna. Foto: Especial.

Aun así, la herencia es algo que no se olvida, y queda reflejado en la familiar forma del disco solar con el nombre Nissan en el centro. El nuevo logotipo de Nissan comunica su mensaje rector, transmitido de iteraciones anteriores: “Si se tiene una convicción firme y decidida, puede incluso penetrar en el sol”.

De esta forma, el último logotipo de Nissan es realmente una evolución, ya que habla de un viaje sin interrupciones que la marca está haciendo hacia un mundo sin emisiones, a la vez que mantiene su espíritu de innovación y legado.

El último logotipo de Nissan es realmente una evolución, ya que habla de un viaje sin interrupciones que la marca está haciendo hacia un mundo sin emisiones. Foto: Especial.

