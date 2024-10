Controversia entre TV Azteca y acreedores no es responsabilidad de México: SE

Luego de que TV Azteca no ha pagado su deuda a Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital, por la emisión de bonos; el año pasado, ambas empresas estadounidenses iniciaron un arbitraje contra México al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Secretaría de Economía (SE) informó que trabaja en demostrar que “la controversia entre TV Azteca y sus acreedores no es imputable al Estado mexicano”.

En ese sentido, desde el 4 de junio del año en curso, la SE presentó un Memorial de Objeción a la Jurisdicción en donde alegó que ambas empresas no cumplen con los requisitos previstos en el Anexo 14-C del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y del TLCAN, con el objetivo de señalar que el caso sea desestimado y el Estado no pague los 220 millones de dólares que exigen Cyrus y Contrarian como indemnización.

“La Secretaría de Economía continúa trabajando para brindar una sólida defensa de los intereses del Estado mexicano en el caso”, señaló la dependencia federal.

En 2022, diversos acreedores iniciaron diversos juicios en Estados Unidos contra TV Azteca, tras argumentar que la empresa mexicana no había pagado su deuda tras la emisión de bonos; en septiembre de ese año, TV Azteca inició un juicio mercantil en contra del Bank of New York, quien representa a los demandantes, en el Juzgado 63° Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a cargo del Juez Miguel Ángel Robles Villegas, quien en ese mismo mes, ordenó una medida cautelar en favor de la televisora mexicana para los acreedores suspendieran de forma temporal el cobro del monto adeudado.

“La medida cautelar ha sido materia de varios recursos y juicios de amparo. A pesar de ello, se tiene conocimiento que la medida cautelar sigue vigente”, tras la implementación de la medida cautelar, las empresas decidieron hacer cargo a México e iniciaron el arbitraje, sostuvo la SE.