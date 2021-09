Crear progreso en la región de AL y México, la misión de Arkangeles

Con el fin primordial de educar y atender a una gran población que quedó rezagada del financiamiento convencional nació Arkangeles, una fintech que centra su misión en crear progreso en la región latinoamericana, pero principalmente en México, impulsando a cientos de emprendimientos con inversión colectiva.

En una charla con La Razón, Luis X. Barrios, CEO y fundador de la firma de crowdfunding, señaló que desde 2017 que se creó la empresa y hasta este momento, ha registrado gran aceptación por parte de las startups y de las compañías que buscan financiamiento; pero también de aquellos quienes quieren invertir y no saben cómo hacerlo.

Con una experiencia de más de 10 años en temas de emprendedurismo, Luis Barrios fundó Arkangeles, una empresa sólida que supo paliar los efectos de la pandemia de Covid-19. Para el joven, pero experimentado empresario, las crisis siempre traen consigo grandes oportunidades y eso quedó demostrado con el gran empuje que registró durante la crisis generada por el gran confinamiento.

Existe hoy una gran carencia de capital para la mayoría de las compañías que buscan innovar y crecer; así como se forman los emprendedores, indiscutiblemente es importante formar inversionistas. Esa es la ambición de Arkangeles, empieza con ese ímpetu y esa vocación Luis Barrios

CEO de Arkangeles

¿Cuál consideras que es la misión primordial de Arkangeles? Es una combinación entre el profesionista y el individuo. Siempre estoy buscando crear progreso en la región latinoamericana empezando por México y creo no hay mejor manera que impulsar a emprendedores y visionarios que están buscando resolver problemas de la sociedad y así es como nace Arkangeles. Por un lado para fortalecer y generar inversionistas, hoy en día existen varias organizaciones que impulsan a las compañías, las aceleran, las estructuran, algo que en el pasado yo había hecho, pero mejor decidí enfocarme del otro lado de la moneda. Hoy existe una gran carencia de capital para la mayoría de las compañías que buscan innovar y crecer, es decir, hay una necesidad de formar, así como se forman los emprendedores, formar inversionistas. Entonces la ambición de Arkangeles empieza con ese ímpetu y esa vocación de querer acelerar inversionistas.

¿Cómo crean ustedes a esos inversionistas? En primera no maleducarlos, tenemos que sofisticarlos, que entiendan muy bien de qué se trata la industria, para qué sirve, por qué deben invertir, todos los atributos sociales y de impacto que pueden generar con capital invertido en este tipo de empresas emergentes (startups). Por otro lado se diversifica un gran portafolio, con el cual ayudan a crear la riqueza de las personas, entonces es una manera diferente de invertir y eso nada más es una razón del porqué creamos Arkangeles, el poder ayudar a las personas a organizar su patrimonio invirtiendo diferente; el 95 por ciento de la población de Latinoamérica no tiene acceso a invertir de manera fuera de lo que una institución financiera tradicional ofrece.

¿Cómo ha sido la respuesta que han recibido? Por el lado de las startups y de las compañías, claramente fue aceptado de manera natural, nosotros estamos operando ya casi tres años en el mercado, mi experiencia pasada ha sido en los últimos nueve o 10 años, en los cuales me he enfocado en el sector de emprendimiento, en promover ecosistemas en México desde sus inicios, he formado parte de diferentes organizaciones a nivel mundial y regional en temas de asesoramiento, de mentoría, apoyo y crecimiento de este tipo de empresas conectando a los diferentes inversionistas de capital de riesgo institucionales con otros inversionistas; entonces claramente por ese lado mi reputación prevalece y la gente lo acepta muy bien, porque saben que es una opción, un complemento a sus estrategias de levantamiento de capital y financiamiento con diferentes procesos, por el lado de los inversionistas claramente es una industria nueva.

¿Cómo ha ayudado la ley Fintech? Exieten ciertas incertidumbres que van a reventar el sistema de educación que haasta hoy las estructuras financieras y el mercado como tal no ha sido bien capacitado, hay un analfabetismo financiero en ese sentido; sin embargo, la ley que se emitió por primera vez en 2018 y se publicó como fecha límite en septiembre del 2019, ha funcionado, hemos ido de la mano con ellos trabajando y a la fecha para establecer esos nuevos proyectos, nosotros ingresamos nuestra solicitud, estamos en ese proceso ya para ser regulados oficialmente, ya nos dieron una primera autorización condicional, donde estamos terminando con ciertos ajustes para poder ser oficialmente una unidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y la Conducef, eso ha generado mucha tranquilidad y confianza del público inversionista.

¿La pandemia les afectó? Durante la pandemia nosotros pensamos que bajaríamos, pero pasó todo lo contrario, vimos crecimiento de gente que quiere invertir y con el efecto pandemia claramente la gente empieza a repensar, a adoptar nuevos hábitos y nuevas formas de cómo manejar su dinero, la combinación de la ley Fintech , la tecnología que hoy nos permite hablar con personas, abrir cuentas por Internet sin perder esa institucionalidad ni profesionalismo de nuestra parte, entonces sin duda fue una gran oportunidad.

¿Qué sigue hacia adelante para ustedes? Las expectativas son muy grandes. Queremos crecer como sector, no ha sido un camino fácil de recorrer, muchos de nosotros afortunadamente hemos tenido esa capacidad de resiliencia, hemos caminado juntos, estamos mejorando la calidad de vida de México y Latinoamérica, entonces eso ya es suficientemente gratificador. Seguiremos reivindicando a la población, invitándola a que también se sumen a nuestro crecimiento, generar impacto de su gestión, a dar progreso al mismo tiempo que incrementa su patrimonio, hay que ver hacia delante y lo que percibimos es mayor innovación, más empresas, más firmas creadas por empresarios jóvenes mexicanos que a su vez sean parte de esa riqueza.