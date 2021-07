Crece 51% reclamos a los bancos

En el segundo trimestre del año, las controversias entre clientes y bancos aumentaron 51 por ciento, con 121 mil 888 reclamos en el periodo, dio a conocer la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

A través del “Balance sobre las Acciones de Defensa al Usuario” correspondiente a lapso de abril a junio de 2021, reveló que la gestión electrónica de estos casos se incrementó 50.2 por ciento a tasa anual; mientras que en el canal tradicional (sucursal) también fue al alza en 53.4 por ciento en el mismo periodo.

Las principales productos por los que se aplicaron controversias fue las tarjetas de crédito, con un aumento de 41.5 por ciento anual; los plásticos de débito, con 13.7 por ciento; el financiamiento personal, con 16.6 por ciento; el producto en materia de cobranza (REDECO), con 218 por ciento; y los préstamos de nómina, con 239 por ciento.

Los motivos más comunes para que los usuarios de servicios financieros reclamaran alguna situación fue la gestión de cobranza, con 22 mil 671 controversias, un aumento año contra año de 73.2 por ciento; seguido de cargos no reconocidos, que se disparó 17.8 por ciento en el periodo referido; y transferencias electrónicas no reconocidas, con 124.2 por ciento.

También figuraron situaciones como la negativa en el pago de la indemnización de un seguro, la cual se incrementó 84.4 por ciento; el no cumplimiento con la conclusión anticipada establecida en un contrato, cargos no reconocidos en la cuenta, inconformidad con el saldo del crédito o del monto de las amortizaciones, solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y que la Institución no entregó la carta liberación de adeudos y/o carta finiquito, factura, garantía, gravamen.

Los casos se centraron especialmente en BBVA México, con 11 mil 642 controversias; Banorte, con 11 mil 169 quejas; Banco Santander , con 11 mil; Citibanamex, con 10 mil 954; y HSBC México, con siete mil 695 reclamaciones.

“De las resoluciones 2021, 40 por ciento fueron favorables para el usuario y 60 por ciento desfavorable”, señaló.