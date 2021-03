Ante la crisis, debemos seguir prestando: Sabadell

Tras la crisis que generó el Covid-19, hay industrias que se recuperan rápidamente, pero hay otras que lo hacen de manera más lenta. Por ello, los objetivos de Banco Sabadell están encaminados en continuar haciendo negocios con diversos sectores, pues es claro que “tenemos que seguir prestando dinero”, afirmó Francisco Lira, CEO de la institución.

El banquero asumió la dirección del banco de origen español en febrero pasado, y parte de su agenda está centrada en darle continuidad a los negocios que tiene el banco en el país, así como seguir impulsando la digitalización entre la población y potenciando el talento dentro de su administración.

Con la pandemia, afirmó, los procesos digitales avanzaron más de lo que se esperaba en cuatro años, lo cual representó un reto para diversos sectores, incluida la banca, para adaptarse a las nuevas necesidades de los cuentahabientes. Frente a la recuperación, aseguró que su rol será seguir financiando a las empresas para detonar su reactivación.

“Hay industrias que se han recuperado más rápidamente, otras han sido más afectadas por la pandemia. Hoy en día nosotros tenemos que seguir prestando y haciendo negocio con todas ellas. Por otro lado, la gente se acostumbró a pedir cosas desde su casa; ese punto nos ayudó mucho como banco, porque desarrolló de forma importante nuestra apuesta: sin sucursales y sin efectivo”, destacó el CEO de Banco Sabadell en entrevista con La Razón.

. Gráfico: La Razón de México

¿Cuál fue el mayor reto para entrar a un mercado con apego a usar efectivo? La apuesta de Sabadell hace cinco años en el mercado mexicano fue un banco sin sucursales, sin manejo de efectivo y 100 por ciento digital. La población no está tan acostumbrada a este tipo de herramientas.

El mercado mexicano está infrabancarizado, pues 40 por ciento de los adultos tiene una cuenta bancaria, pero hay 60 por ciento que sigue usando efectivo y sin una relación con algún banco, Nosotros damos esa oportunidad para impulsar la bancarización.

Identificamos normas y cumplimos con todo lo que nos indica el regulador. Al mismo tiempo invitamos a los demás bancos y al mercado en general a adoptar estas nuevas tecnologías. La gente se está acostumbrando a este modelo de abrir su cuenta de cheques a través de la app.

Al ser una banca totalmente digital, ¿cómo atienden el tema de ciberseguridad? Tenemos un equipo dedicado al tema de ciberseguridad, tanto de nuestros clientes como del banco en sí. En los últimos dos años hemos invertido casi 500 millones de pesos en este tema, además contamos con un modelo de alta seguridad a nivel global para la confianza de los clientes.

Sin duda con la pandemia la gente se adaptó a realizar transferencias. Los bancos en general están muy activos con ese tema, con el Cobro Digital (CoDi) y el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Con estos avances, ¿cómo explicaría que aún hay una infrabancarización en México? Hay un tema generacional en donde los jóvenes adoptan estas nuevas formas de negocios y de transferir el dinero y la relación bancaria, que aquellos con mayor edad.

Yo he visto a mis papás, abuelos... hacer cosas por teléfono a través de su app que antes no hacían, como pagar la luz, el teléfono; cosas que antes no se lo hubieran imaginado. Yo creo que poco a poco la pandemia impulsó a la población a transformarse al no poder salir de casa hacer su vida normal.

¿Detectan algún nicho de oportunidad este año, considerando la recuperación tras el Covid-19? Uno que observamos que está desarrollándose muy bien desde hace varios meses es el de agronegocios. Ahora que estamos más en casa por la pandemia, nos hicimos algo de “doctores”, es decir, nos cuidamos más, sobre todo en la alimentación.

México tiene una potencia muy importante en el noreste y centro del país en el sector de agronegocios y estamos viendo muchas inversiones en este sector.

¿Banco Sabadell confía en México? Nosotros venimos a México con una apuesta a largo plazo, no por una administración, la siguiente o la anterior. No ha sido el mejor año en negocios por la pandemia y la incertidumbre por algunas políticas que no son las mejores, sobre todo en energía.

Sin embargo, hemos invertido más de 700 millones de dólares en el país, pues México goza de una ubicación geográfica y una población buena, lo que lo hace atractivo a la inversión. También queremos seguir desarrollando la innovación digital. Somos un país importante, con jugadores con relevancia a nivel global y estaremos sacando nuevas cosas en los próximos meses.