El sector agrícola en México está padeciendo una crisis histórica por una sequía prolongada, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El director del Centro de la OCDE en México para América Latina, Mario López Roldán, refirió que la sequía afecta a cerca de 75 por ciento del territorio nacional, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Los factores están afectando a los sectores agrícolas de toda la región, incluido México, son los efectos de la crisis climática mundial, las presiones inflacionarias globales, la persistencia de cuellos de botella en el comercio mundial, ahora dos guerras activas y niveles récords el violencia, crimen organizado e inseguridad pública en América latina.

“Hoy más que nunca se necesita de políticas públicas eficaces basadas en evidencia, prognosis certera y mejores prácticas internacionales”, subrayó López Roldán en una videoconferencia, durante la presentación en español del informe “Perspectivas Agrícolas 2023- 2032”, de la OCDE y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Por su parte, el coordinador general de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Santiago José Arguello Campos, refirió que en 2018, al inicio del actual Gobierno, México tenía cerca de 38 por ciento de soberanía en la producción de fertilizantes.

Crisis histórica en agro en México por sequía prolongada: OCDE Foto: Cuartoscuro

No obstante, con la pandemia de Covid-19, con la pandemia y conflictos geopolíticos encarecieron tremendamente, al igual que todo el mundo, la mayor amenaza no era el abasto de alimentos, sino la caída de la productividad por falta de fertilización, al no tener acceso a los fertilizantes importados.

Ante este panorama, recordó, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un el compromiso de incrementar al término del 2024 este coeficiente de soberanía nacional en la producción y abasto de fertilizantes.

Así, México ha logrado pasar de una soberanía en la producción de fertilizantes de 38 por ciento en 2018 a 53 por ciento este año y se espera llegar a 60 por ciento, como lo prometió el mandatario en 2024.

El funcionario de la Sader precisó que no sólo se debe garantizar el abasto de fertilizantes, sino también lograr optimizar los costos de producción.

En tanto, la coordinadora de Diseño de Proyectos e Iniciativas de la FAO en México, Lizbeth Rodríguez Pestaña, comentó que el informe “Perspectivas Agrícolas 2023- 2032”, muestra que el incremento de los costos de los fertilizantes puede conducir a costos más altos de los alimentos.

De acuerdo con un análisis de escenarios realizado por la OCDE y la FAO se estima que por cada aumento de 1.0 por ciento en los costos de los fertilizantes, los precios de los productos básicos agrícolas aumentarían hasta 0.2 por ciento.

Se prevé, apuntó, que el consumo mundial de alimentos —el uso principal de los productos básicos agrícolas— aumentará hasta 1.3 por ciento al año durante el periodo 2023‑2032, un ritmo más lento que el del decenio anterior debido a la desaceleración prevista del crecimiento de la población y al aumento del ingreso per cápita.

Mencionó que las “Perspectivas Agrícolas 2023‑203” de la FAO y la OCDE se presentan estimaciones mejoradas para el consumo de alimentos al incorporar por primera vez métodos para calcular la pérdida y desperdicio de alimentos.

Además, ofrece una evaluación de las perspectivas a 10 años para los mercados de productos básicos agrícolas y pesqueros a escala nacional, regional y mundial.

Escasez de agua azota al país

Según el Monitor de Sequía de México, se registró una afectación por este fenómeno en 55.78 por ciento del territorio nacional en la primera quincena de agosto del 2023, su mayor registro en los últimos cinco años para el mismo lapso.

En su informe, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) expone que la seguía en el país es mayor en 20.44 puntos a la registrada en los primeros 15 días de agosto del 2022, de 35.34 por ciento.