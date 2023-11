Este es el mejor papel de baño con aroma que tú puedes comprar, según Profeco

Comprar papel de baño no es cualquier cosa y menos si lo quieres con aroma. La calidad, a veces, la dejamos pasar con tal de que huela bonito, sin embargo, no es aguantador, no rinde y los rollos tienen pocas hojas. Lo repetimos: tarea fácil no es.

Pero afortunadamente para eso está la Procuraduría Federal del Consumidor, pues ellos ya hicieron el trabajo por nosotros y nos dice cuáles son esas marcas que tienen un buen papel de baño no sólo con buen aroma, sino las más resistentes y efectivas para que las consideres a la próxima que salgas a comprar el super o surtir tu despensa.

¿Cuál es el mejor papel de baño con aroma, según Profeco?

Profeco analizó 23 modelos de 14 marcas de papel de baño de los cuales tres son con aroma, aunque sólo dos de ellos pasaron las pruebas que no sólo tenían el gran aroma, sino también incluyeron análisis del nivel de blancura, la resistencia de las horas y la buena calidad en sus acabados.

Estas son las dos mejores marcas de papel de baño con aroma, según Profeco:

Precissimo. Con rollos de hojas dobles.

​Regio Luxury Almond Touch con hojas triples.

Mejores marcas de papel de baño con aroma. Especial

¿Cuál es el más económico?

De acuerdo a este estudio que realizó la Profeco en el año 2019, el precio más económico fue el registrado por Regio Luxury Almond Touch con hojas triples. Un paquete de cuatro rollos tiene un promedio de 35 pesos en costo, mientras que un Precissimo es de 43 pesos con 90 centavos.

Recuerda que para que puedas tener un buen aroma en tu baño no solamente necesitas tomar en cuenta el papel de baño y su aroma, sino también mantener las toallas secas y cambiarlas una vez por semana, colocar en el lavabo jabones aromáticos, utiliza un aromatizante natural como el limón y ventila de manera adecuada tu baño.

Si llevas a cabo estas acciones, te aseguramos que junto con el papel de baño con aroma, tu baño siempre olerá muy rico.