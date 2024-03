Semana Santa 2024 | ¿Cuáles son las casetas donde puedo pagar con tarjeta?

Miles de vacacionistas están listos para viajar a algún destino de la República Mexicana en esta Semana Santa, sin embargo, muchos se preguntan los métodos de pago que hay en las casetas que componen las carreteras del país.

Si bien los métodos de pago en muchos lugares han ido cambiando con el paso del tiempo, provocando que los usuarios ya no carguen tanto efectivo, muchos se preguntan si las casetas de México ya aceptan el pago con tarjeta, ya sea de crédito o débito. Para ello tenemos dos noticias: una buena y una quizá no lo sea tanto.

La buena es que sí se acepta el pago con tarjeta, no importando si es crédito o débito; la no tan buena, es que no todas las casetas aceptan este tipo de pago. ¿Cuáles son las que sí? Esas te las compartimos a continuación en La Razón.

leer más Semana Santa: El balneario cercano a CDMX que garantiza diversión para todos a solo 120 pesos

¿Cuáles son las casetas en donde puedo pagar con tarjeta en Semana Santa?

Las casetas que ya aceptan el pago con tarjeta de crédito o débito en México y que puedes aprovechar en esta Semana Santa son las siguientes:

Autopista Tepic-San Blas

​Autopista León-Aguascalientes

​Autopista Zamora-Ecuandureo

​Autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno

​Autopista Maravatío-Zapotlanejo

​Autopista Zapotlanejo-Guadalajara

Si no tienes TAG y tampoco cuentas con efectivo a la hora de salir de vacaciones y tienes que pasar por alguna de estas casetas, ten la seguridad de que se aceptará tu tarjeta de crédito o débito para que pagues. Estas tarjetas deben ser Visa o Mastercard.

Si no tienes efectivo o TAG, en estas casetas se puede pagar con tarjeta. Dassaev Téllez Adame / Cuartoscuro.

Chihuahua implementa pago con tarjeta en estos tramos

Recientemente, el gobierno de Chihuahua también implementó el pago con tarjetas de crédito o débito en los siguientes tramos:

Jiménez-Savalza

​Jiménez-Camargo

​Camargo-Conchos

​Conchos-Delicias

​Chihuahua-Sacramento

​Sueco-Villa Ahumada

​Chihuahua-Cuauhtémoc

​Ojo Laguna-Flores Magón

​Flores Magón-Galeana

¿Y si no tengo tarjeta ni efectivo, cómo pago la caseta?

En este caso, el Gobierno de México implementa el Sistema de Telepeaje de Identificador Automático de Vehículos, IAVE, el cual, a través de un sistema electrónico, funciona en todas las rutas de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Capufe.

Si quieres comprar este TAG, el servicio que puedes adquirir a través de empresas como PASE, TeleVía y IAVE, puedes hacerlo en estos establecimientos:

Walmart

​Comercial Mexicana

​Soriana

​City Market

​OXXO

​7-Eleven

​Radio Shack

​Office Depot

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.