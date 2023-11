Conoce las mejores servilletas de papel que no son ni Pétalo ni Regio

Es que también, si tú eres de los que va a los taquitos de suadero y se gasta 20 servilletas, no provocas que los locales compren las mejores, sino las más económicas y no de tan buena calidad que digamos. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que en el mercado hay buenas servilletas que no precisamente son las de las marcas Regio y Pétalo.

Para esto, analizó 20 modelos de servilletas de papel, para que a la próxima que hagas tu despensa, tomes a consideración estas recomendaciones de Profeco.

¿Cuáles son las mejores servilletas de papel que no son ni Pétalo ni Regio?

Aunque Pétalo y Regio sean las marcas más populares de servilletas de papel, no significa que sean ni las mejores ni las peores. Para la Profeco, hay otras de mayor calidad, de acuerdo a la evaluación que hizo en este estudio el organismo que protege al consumidor en México.

Todos los modelos que analizó Profeco tienen completa la información para los consumidores, aunque algunas de ellas presentaron irregularidades en sus acabados; habían pequeñas perforaciones y manchas, así como pliegues de las hojas. Las marcas que tuvieron máxima calificación sólo fueron dos:

Member's Park Premium, de Sam's Club

​White Cloud, en Walmart

En ambas marcas, Profeco encontró que su resistencia es excelente, su velocidad de absorción es muy buena y su capacidad para absorber también es buena. Sus hojas, son las más densas del mercado. En el caso de la Member's Park Premium, el precio por un paquete de 100 piezas es de 39.64 pesos.