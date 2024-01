¿De qué están hechas o qué? Estas son las roscas de Reyes más caras del 2024

Se te antojó una rosca con un chocolatito caliente para mitigar un poco las bajas temperaturas, ¿verdad? Lo sabemos. Tu sentir, también nos representa. Te has dado una vuelta en las panaderías de tu colonia y te das cuenta que valen hasta en 600 pesos y pues así, hasta las ganas de compartir con la familia para ver a quién le sale el muñequito que lo hará comprar los tamales el 2 de febrero, se te quitan.

Haces caso al tan mentado "consume local" y te das cuenta que a la amiga que decidió emprender haciendo postres le encarecieron la materia prima con la inflación y las roscas también cuestan entre 500 y 700 pesos. Eso sí, te advertimos que no has visto nada. Si piensas que esas roscas están caras, espera a que te presentemos estas dos que tienen los precios más altos en toda la Ciudad de México. ¿Están listos?

¿Cuánto cuestan las roscas de Reyes más caras de la CDMX?

Hace unos días, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, informó que entre 200 y 350 pesos es el costo promedio de las roscas de Reyes medianas, las cuales pesan entre 600 gramos y un kilo. Fernando Gómez Flores, presidente de la Canainpa, indicó que a partir de ese precio sube en caso de tener relleno o de algún producto distinto que se le incluya.

El usuario de TikTok, Dasflink, reveló cuáles son las dos roscas de Reyes más caras que se venden en la Ciudad de México. La primera la puedes encontrar en Maque. Los costos se distribuyen así:

Rosca chica: 600 pesos.

​Rosca mediana: mil 60 pesos.

​Rosca grande: mil 480 pesos.

La más cara la fabrica la Pastelería Suiza, la cual está rellena de nata y tiene un costo de mil 780 pesos. Aunque la de Maque no refieren qué es lo que la hace diferente de las demás, usuarios aseguran que se paga por la calidad y el sabor y con eso se compensa el alto precio de sus roscas de Reyes.

¿Qué dicen los usuarios en redes?

En éstas épocas en las que es preciso ser más cuidadoso con el dinero, los usuarios de TikTok expresaron sus opiniones respecto a los costos y varios de ellos también hicieron comentarios sobre los sabores de los panes, pasteles y roscas de estos establecimientos en la CDMX.

"Los que dicen que no lo vale es porque no la han probado. La rosca, las conchas rellenas, el brazo de fresa, son una delicia. Sí está caro, pero vale cada centavo en la Pastelería Suiza"; "Ambas son deliciosas, pero la de Maque es más rica"; "Ni de broma. No es por falta de dinero, es por sentido común"; "Maque vale la pena peso a peso que uno invierte, es delicioso"; "Después de 4 días las rebajan a 300 pesitos, así que me espero", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes sociales. Tú, ¿comprarías alguna?

