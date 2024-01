Estos son los chocolates que Profeco no recomienda regalar este 14 de febrero

Viene el 14 de febrero y para celebrar no sólo al amor sino también a la amistad en el Día de San Valentín, uno de los regalos más recurrentes, además de las rosas, son los chocolates, en diversas presentaciones. Desde envinados, crocantes, cubiertos de almendras, en formas de conejitos, con bombones en el interior hasta rellenos de crema, todos ellos son una opción para regalar.

Por ello es que la Procuraduría Federal del Consumidor informa cuáles son aquellos chocolates que no recomienda por no cumplir con los estándares de calidad o por no ser claros con sus ingredientes nutricionales.

¿Cuáles son los chocolates que no recomienda Profeco?

En el estudio que Profeco lanzó en la Revista del Consumidor de hace ya un par de años, el organismo aclaró que aunque no quiere influir en las preferencias de los mexicanos y las mexicanas, su deber es informarles sobre el contenido de estas marcas para que puedan realizar una elección más informada, más consciente y más saludable.

¿Cuáles chocolates no recomienda Profeco a los consumidores?

Los chocolates que no recomienda Profeco son:

Chocolate Abuelita en barra. La causa por las que no los recomienda, es porque no define de manera clara sus valores nutricionales ni tampoco sus ingredientes.

​Ferrero Rocher. En el estudio que compartió en su momento la Procuraduría Federal del Consumidor, reveló que 8 de cada 24 chocolates analizados, tenían cacao auténtico y cubrían la totalidad de los ingredientes mencionados en la etiqueta.

​Lindt Lindor. Estos chocolates, de acuerdo a Profeco, rebasan los límites permitidos de grasa vegetal, lo que no permite cumplir con los estándares de calidad mínimos requeridos por la Procuraduría.

