Adiós al mullet de Peso Pluma: Así aumentó el corte de cabello en un año

Es que cortarte el cabello también puede considerarse un lujo. Ya no es lo de antes: ir a tu estética de confianza hasta cada dos meses para el despunte o a que te cortaran el cabello con el estilo que estaba de moda, es más, hasta a ponerte al día con el "chisme" que manejaba tu estilista mientras te preguntaba si querías que utilizara navaja o máquina para tu corte.

El corte de cabello aumentó también y no creas que apenas un pequeño porcentaje. Fue de los servicios que más subió de precio entre los reportados por el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones.

¿Cuánto aumentó el corte de cabello?

En la primera quincena de noviembre de 2023, las mercancías y los servicios que más subieron de precio por la inflación son las siguientes, de acuerdo al INPC del Inegi:

Transporte aéreo

​Servicios Profesionales

​Seguro de automóvil

​Corte de cabello

​Servicios para mascotas

​Servicio de Internet

​Análisis clínicos

​Centro Nocturno

​Autobús foráneo

​Hospitalización para parto

En el servicio del que te hablamos, que es el corte de cabello, se registró un aumento del 0.95 por ciento en las dos últimas semanas y de 6.05 en lo que va del 2023. En comparación con la primera quincena de noviembre de 2022, hace un año, su precio incrementó un 7.42 por ciento. En general, los servicios tuvieron una diferencia de precios de 0.28 por ciento en la primera quincena de noviembre; de 4.7 por ciento en lo que va del 2023 y de 5.28 por ciento contra el mismo periodo de 2022.

Corte de cabello. Especial

¿Cuánto gasta la gente en su corte de cabello?

En redes sociales, especialmente en Reddit, los usuarios compartieron lo que pagan actualmente por un corte de cabello. "Cuando tenía barba, iba a un lugar en donde cobraban 280 pesos por corte y barba. El puro corte estaba en 200 pesos", reveló uno de ellos.

"40 pesitos con la seño de la estética, a una cuadra de mi casa"; "Me cobran 150 por mi corte de cabello, antes me cobraban 70 y quedaba satisfecho. Ojo, no es cabello largo", compartieron los usuarios quienes sí hicieron comparativas sobre lo que les cobraban antes y lo que les cobran actualmente por este servicio.