Dan “probadita” de comercial del aguacate en el Super Bowl

La Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate en México (APEAM) dio a conocer un adelanto oficial de su comercial de 30 segundos del Super Bowl 2022, en el que actúa el comediante y amante de los aguacates, Andy Richter.

El adelanto muestra a Richter vestido a la usanza de la época romana antigua, mentalizándose para interpretar el papel de su vida: El César. El anuncio completo se revelará durante el primer cuarto del Big Game, a celebrarse el 13 de febrero próximo

“Cuando me enteré de que Avocados From Mexico (AFM) quería que participara en el anuncio, pensé: ¡Tienen que estar bromeando, claro que me apunto!”, dijo.

El cómico agregó que los aguacates siempre son buenos y cuando el anuncio está ambientado en la época de los romanos, con una leyenda como El César, y la campaña “Addvocados”, seguro que será un buen momento, expuso el cómico.

AFM se asoció con la agencia GSD&M, con sede en Austin, para conceptualizar y producir el anuncio, que marcará la séptima aparición de la marca en el Súper Domingo.

Por primera vez, la presencia de AFM en el Super Bowl dará el banderazo de salida a la campaña de la marca que continuará todo el año.

La nueva plataforma creativa “Addvocados” se inspira en el amor de los estadounidenses por los aguacates y en la capacidad de esta popular fruta para hacer que las cosas cotidianas sean aún mejores.

La plataforma forma parte de la campaña de la marca #AlwaysGood de AFM, ya que hay muy pocos alimentos que puedan combinar un gran sabor, nutrición (grasas buenas y casi 20 vitaminas y minerales) y momentos de diversión, como los aguacates.

“AFM es intrínsecamente una marca innovadora que ha estado y estará siempre empujando los límites en todos los territorios de marketing, ya sea la marca, la creación de contenidos o datos”, expuso Ivonne Kinser, vicepresidenta de Marketing e Innovación de AFM.

Señaló que “nuestra plataforma ‘Addvocados’ es la más sólida hasta el momento. Es divertida, de gran impacto y está diseñada para generar resultados y conexión con los consumidores de una manera que garantizará que nuestra marca sea imposible de pasar por alto durante el Big Game y más allá”.