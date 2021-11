Descartan escasez de alimentos por crisis en China; alerta en tecnología

La alerta por escasez de alimentos que emitió China a su población no tiene ningún impacto hacia México, ya que en el comercio bilateral no pesa tanto el sector agrícola; no obstante, sí se espera desabasto en artículos de manufactura por retrasos en las cadenas globales de valor, estimaron analistas.

El Gobierno de China hizo un llamado a su población para acaparar alimentos y productos, ya que podría hacer falta producto para atender la demanda ante el próximo invierno, que a su vez generaría una nueva ola de contagios por coronavirus. La solicitud de las autoridades se da en un momento en el que se enfrentan altos costos en vegetales y carne. Asimismo, pidió que no se hagan compras de pánico ni acaparamiento de mercancía.

Si bien China es el segundo socio comercial de México, el intercambio de bienes se centra más en la manufactura y tecnología que en el sector agroalimentario, por lo que se descarta una afectación por una posible escasez de alimentos, mencionó Juan Carlos Anaya, presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Consideró que el llamado del gobierno chino está más enfocado en evitar el desperdicio de alimentos, así como de cuidado, conservación y sanidad de los productos por la crisis de energía que actualmente enfrenta el país asiático, sobre todo en gas y electricidad.

“No va a afectar a México, porque nosotros les exportamos más de lo que ellos nos importan alimentos. Nos va a provocar un problema de abasto. Nosotros no compramos muchos alimentos, sino juguetes y otros productos que sí pudieran verse afectados por temas logísticos”, dijo el experto en entrevista con La Razón.

De acuerdo con información de DataMéxico, portal estadístico de la Secretaría de Economía (SE), los principales vegetales que se enviaron el año pasado fueron frutos frescos o secos, jugos y extractos, higos, piñas, aguacates, guayaba, mango, semillas, harina, trigo y café; en cambio, de origen animal las exportaciones se centraron en carne porcina, de res y pescado, crustáceos y moluscos. En su conjunto equivalieron a un comercio de mil 417 millones de dólares.

Las importaciones chinas, por su parte, se centraron más el año pasado en pimienta, semillas, frutos y esporas, hortalizas secas, filetes de pescado y moluscos. Su valor el año pasado fue de mil 036 millones de dólares. Muy por encima se ubican aquellas de teléfonos, partes de maquinaria, autopartes alcanzaron un valor de 130 mil 252 millones de dólares.

Precisamente por este comportamiento comercial es que el presidente del GCMA apuntó que el desabasto que podría enfrentar el país por problemas de China estaría más relacionado con la falta de abasto de juguetes, electrodomésticos y electrónicos por problemas de logística, los cuales para fin de año y las fiestas navideñas podrían encarecerse por falta de suministro oportuno.

Al respecto, José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), señaló que el desabasto estaría en electrodomésticos, telefonía, telecomunicaciones piezas automotrices, aeronáutica, electrónica y, por lo tanto, los productos finales que se coloquen en el mercado no van a ser tan cuantiosos como en otras temporadas similares.

“Las cadenas de suministro no tienen tanta afluencia como en temporadas pasadas. Si habrá una débil oferta de estos productos a raíz de los problemas que tienen los puntos de producción asiáticos aunado a los de energía que enfrenta China. Se prevé que será hasta el segundo trimestre de 2022 cuando veamos una estabilización en torno a las cadenas de suministro”, manifestó el analista.