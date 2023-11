¿Dónde está la bodega con artículos de Temu en liquidación de CDMX?

¿Te imaginas comprar artículos de Temu todavía más baratos de lo que ya lo son? Bueno, esto es posible, ya que te diremos cómo llegar a una bodega con productos en liquidación de esta tienda en línea en Ciudad de México.

A todos nos tiene fascinados los productos de Temu, porque no solo son baratos, sino que hay un gran variedad de artículos que ni te imaginabas que existían y necesitabas. Tal vez su única desventaja es que al ser vendidos en línea, algunos tardan siglos en llegar, por ello que haya una bodega donde puedes comprar los que tu quieras y llevarlos el mismo día a tu casa es algo que nos pone contentos.

¿Qué artículos de Temu hay?

Y es que encontramos esta bodega gracias a la youtuber Vanne Pérez, quien por medio de un video en su cuenta de YouTube mostró los productos de Temu que se venden:

Cajeros alcancía.

Lavadoras portátiles.

Botellas expandibles.

Lámparas.

Planchas para el cabello.

Waffleras.

Bolsas.

Ordenadores de maquillaje.

Dispensadores para agua.

Mamelucos.

Sets de cuchillos.

Exprimidores.

Tuppers.

Almohadas.

Lo mejor es que hay productos de Temu desde 20 pesos la pieza y no hay un número de productos mínimos que tengas que llevarte para acceder a los precios más bajos.

La bodega de productos Temu del que te hablamos es: Tienda "Sasa Life Style" y está ubicada en Plaza Izazaga 89, Piso: 2, Local : N 218 B, en el Centro Histórico. Abre de martes a sábado de 10: 00 am a 06:00 pm, los lunes de las 9:00 am a las 6:00 pm y los domingos de las 10:00 am a las 05:00 pm. También tienen los números de WhatsApp: 5618888778 y 5618888788

Síguenos en Google News

DAN