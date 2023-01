Prevén balanza comercial con cierre negativo

Economía mexicana crecerá por debajo de 1.2% en 2023: AmCham La American Chamber of Commerce of Mexico estimó que la economía mexicana crecerá no más de 1.2 por ciento este 2023, mientras que para 2022 anticipó un aumento de entre 2.9 y 3.1 por ciento