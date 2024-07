Economía, sin registro oficial de inversión por parte de Tesla

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía (SE), aseguró que hasta ahora no hay registros de inversión de Tesla, “no tenemos registros de inversión de Tesla, no hay registro”, sostuvo la funcionaria al mencionar que sólo se hicieron anuncios en medios; sin embargo, la institución no tiene conocimiento de algún trámite oficial o institucional acorde a la Ley de Inversión Extranjera Directa en México.

La secretaria de Economía dijo que el anuncio del retraso de la inversión por parte de Tesla no provocará el retiro de más inversiones en el país, pues aseguró que el mercado en el que compite de firma de Elon Musk es de alta gama, un nicho muy particular y pequeño; además, los demás fabricantes que tienen mayor producción y fabricación, siguen avanzando.

Buenrostro afirmó que los registros de inversión que se alcanzaron en el primer trimestre de 2024 alcanzaron los 20 mil millones de dólares, más del 50 por ciento de lo que se registró en el mismo periodo de tiempo en 2023, y que este año el monto ha sido histórico, pues ha sido el más alto de los últimos 20 años.

No tenemos registros de inversión de Tesla; pero es lo único oficial, y no hay registro (de la inversión)... Se hicieron anuncios en medios, pero no han hecho ningún trámite oficial

Raquel Buenrostro, Secretaria de Economía

Por su parte, Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), aseguró que la declaración de Elon Musk, de retirar la inversión para la planta de producción de Tesla en Nuevo León, es una mala noticia respecto a las oportunidades de inversión y para la creación de fuentes de empleo, pero no tiene ninguna afectación en “el desarrollo integral de la industria automotriz en México”.

Destacó que la producción de vehículos eléctricos ya es una realidad y que se encuentra en marcha por diferentes corporaciones automotrices, algunas con líneas de producción comercial, otras en procesos de instalación de la manufactura, o en la planeación del proyecto, lo que representa un escenario positivo para el país en tema de inversiones.

“Los números que tenemos de las diferentes partes que componen la cadena automotriz y de autopartes, ensamble de vehículos ligeros, ensamble de vehículos pesados nos muestran una condición favorable para el 2024”, señaló Rosales.

Respecto a las amenazas de Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, sobre imponer medidas arancelarias a los vehículos fabricados en México, “no vemos mucho problema, porque incluso Trump lo acaba de decir hace algunos días, la semana pasada Trump se dijo muy satisfecho con los resultados del tratado (T-MEC) y que él veía que había dado buenos resultados y para su gusto ni siquiera ameritaba una revisión”, señaló Buenrostro.

La secretaria de Economía sostuvo que desde la Secretaría de Economía no consideran que Donald Trump tenga algún interés en modificar la relación comercial con México.