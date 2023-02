"¡Gracias por tanto, Aeromar!”: Empleados se despiden de la aerolínea tras quiebre

El quiebre de Aeromar, además de incertidumbre laboral y económica, también ha significado tristeza para decenas de empleados que formaron su vida profesional en la aerolínea mexicana que voló los cielos mexicanos por 35 años.

A dos días de su cierre oficial por un fuerte endeudamiento y el estallamiento de huelga que se dio ayer, quienes laboraron ahí por años han comenzado a compartir lo que les representó volar con esta compañía aérea.

'Fuiste para mí, la mejor escuela'

Yadira llegó en 2007 para formarse como sobrecargo y brindar atención a los miles de pasajeros que utilizaban la aerolínea para vuelos nacionales.

“Me abriste las puertas, me formé como sobrecargo y fuiste, para mí, la mejor escuela que pude tener. Creíste en mí y fuiste mi segunda familia; los ATR’S siempre me cobijaron con sus alas, siempre me llevaron a un lugar seguro; regresaba a casa a descansar y tomar fuerza para volver a subirme a esos avioncitos que me hacían soñar”, compartió en redes.

La auxiliar de vuelo cuenta cómo conoció a grandes amistades en “esa pequeña gran aerolínea” y la familia que formó junto a los demás compañeros de trabajo.

“Te vamos a extrañar tanto. Aún no lo puedo creer, tengo mi corazón apachurrado. Sólo puedo decir: GRACIAS POR TANTO”, concluyó la sobrecargo.

Con todo y carencias, el trabajo no se detenía

Homero Ramírez formó parte del personal operativo de Aeromar durante 12 años y, aunque dejó la compañía hace tiempo, también lamentó el cierre.

Las carencias, dice, se hicieron presentes desde antes, pero el trabajo entonces siguió adelante.

“Gracias a Aeromar, por brindarme la oportunidad de conocer, entender y amar la aviación y a los ATR, un avión muy particular el cual defiendo hasta la fecha de quienes lo llaman avioneta”, declaró.

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que el rescate de Aeromar "es inviable" por la mala administración que tuvo a lo largo de los años.