Empresas elevarán precios para enfrentar alza a minisalarios y más vacaciones: IMCP

Las empresas en México tendrán que aumentar el precio de sus productos a los consumidores finales para hacer frente al incremento en sus costos de diversas medidas que entrarán en vigor en 2003, como el alza al salario mínimo, a las cuotas patronales del IMSS o más días de vacaciones, lo que generará un mayor impacto en la inflación, advirtió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

El vicepresidente general del IMCP, Héctor Amaya Estrella, dijo que las empresas tendrán que considerar en sus presupuestos estos retos e incrementar sus precios de venta a los consumidores, de lo contrario, “puede ser que no sobrevivan porque se la coman los costos” .

“Definitivamente en el mercado se encarecerán las cosas, pero si no me actualizo de manera correcta, el que está en riesgo soy yo porque si venden a 5 pesos y les costó 6 pesos, no van a sobrevivir”, añadió en rueda de prensa.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP, Ernesto O’Farril, coincidió que los incrementos de costos en las empresas por las distintas medidas que entrarán en vigor el año próximo tendrán que repercutirse en incrementos de precios al consumidor final .

“Lo peligroso es que esto genera expectativas o presiones en los salarios, porque entonces estaríamos entrando a una espiral inflacionaria desbocada”, alertó.

AM