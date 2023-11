Hay una serie de eventos desafortunados que te pueden ocurrir cuando tienes mucha ropa sucia para lavar: que no haya agua, que quieras ir a la lavandería, pero no tengas dinero, que se vaya la luz y no puedas poner a funcionar la lavadora, en fin... El resultado será el mismo: no puedes lavar.

La información que te daremos a continuación podría poner fin a tu problema para lavar, si se te presentó alguno de los sucesos que te comentamos al inicio de esta nota. Este programa llamado "Lavamos a Hacer", tiene como objetivo poner a disposición de los ciudadanos el servicio de lavandería con un peso de costo. Como lo lees: "Lavanderías Populares" para los ciudadanos.

¿En dónde están las 'Lavanderías Populares' de CDMX que te cobran 1 peso por lavar tu ropa?

La alcaldía Iztapalapa cuenta con el programa social de Lavanderías Populares, el cual es conocido también como "Lavamos a Hacer" y son una serie de lavanderías cuyo uso te cuesta únicamente un peso. El servicio está disponible para cualquier persona, no es necesario que vivas en la alcaldía para hacer uso de ellas. Eso sí, debes seguir las respectivas reglas.

Son en total dos Lavanderías Populares cuya ubicación es en la Ciudad de México; las direcciones son las siguientes:

Utopía Libertad. Se localiza en calle Río Nilo, esquina con avenida Reforma, colonia Lomas de San Lorenzo. El horario para lavado de ropa es de martes a domingo de 8:00 a 20:00 horas. ​La Popular. Está ubicada en el Centro Social Magdalena Atlazolpa, en la calle Del Rosal número 15, colonia Purísima Atlazolpa. El horario de lavado de ropa es de lunes a domingo de 10:00 a 14:00 horas.

Lavanderías Populares. Especial

¿Cómo se usan las Lavanderías Populares?

Cuando llegues a cualquiera de las Lavanderías Populares, un encargado o encargada te asignará un turno, porque la demanda es alta; toma en cuenta que el tiempo de espera puede ser de hasta dos horas. Debes llevar tu propio jabón, suavizante y un peso para pagar este servicio de lavandería.

Puedes lavar hasta nueve kilos por un costo de un peso por cada carga de ropa. Toma tus precauciones para que la experiencia sea buena, sobre todo en cuanto al tiempo de espera.