Estereotipos, el freno que aún desafía a la inclusión femenina

La inclusión femenina en México ha incrementado en los últimos años; sin embargo, aún hay camino por recorrer. Cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) destacan que la participación de mujeres en consejos directivos es de apenas 11 por ciento, muy por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de 28 por ciento.

En suma, las mexicanas representan en el país el 44 por ciento de los puestos de mando medio que, si bien es un porcentaje importante, el avance ha ido lento.

Esto lo sabe Delice Cruz, Chief Financial Officer (CFO) de Telefónica Movistar México, una de las pocas mujeres que desempeñan esta actividad en el país y que asegura que sin las políticas de flexibilidad con las que cuenta su empresa, habría sido más difícil ostentar la posición que desarrolla.

En entrevista con La Razón en el marco del Día de la Mujer, la directiva comparte, desde su perspectiva, algunos retos a los que aún se enfrentan las mujeres para poder desarrollarse profesionalmente, no sólo en el área en el que ella se desenvuelve, sino desde una visión empresarial más amplia.

¿A qué retos se enfrentan las mujeres para destacar en puestos directivos? En general el tema de las percepciones, los estereotipos y ciertas mentalidades al pensar todavía que ciertas posiciones, no sólo directivas, tienen que ser lideradas por hombres. Se trata de un tema un poco más machista, como que el financiero siempre tiene que ser hombre, o incluso tiene que ver más con el tema de la sociedad, como el que se relaciona con la percepción de que si una mujer trabaja va a dañar a sus hijos o no va a poder atenderlos bien, creo que son los retos; sin embargo, cuando llegas a una empresa y sabes que esa cultura va cambiando y se va avanzando, ya es diferente. En su momento yo me enfrenté a eso en mis anteriores trabajos, pero he visto que ha venido evolucionando, al menos me siento contenta que ha venido cambiando, pero sin duda lo va haciendo lentamente.

Se deben promover nuevas políticas que puedan ayudar a que las mujeres puedan participar más en las actividades que desarrollan

Delice Cruz

CFO de Telefónica Movistar

¿Cómo apoyarlas? Tratando de impulsar o promover nuevas políticas que puedan ayudar a que las mujeres participen un poco más en las actividades que desarrollan. Creo que para llegar a un puesto de dirección o de mayor responsabilidad, el punto de quiebre está en los mandos medios, nosotros en Telefónica tenemos una base de colaboradores en la que aproximadamente el 47 por ciento son mujeres, muchas de ellas estamos en mandos medios, pero el brinco más alto es donde muchas veces se pierde, por ello es donde más se debe trabajar.

En general puedo decir que estoy muy orgullosa de que en Telefónica Movistar hemos trabajado mucho en estas políticas de flexibilidad, con las que buscamos lograr cerrar la brecha de género que se refleja también en temas de salarios, donde se busca que sea realmente igualitario; así, poco a poco, hemos visto que esta plantilla de mandos medios ha incrementado.

¿Considera que falta apoyo de mujeres hacia otras mujeres para que continúen creciendo? Sí lo he enfrentado, pero yo diría que en una medida mucho menor. En general creo que siempre debemos pensar que el 98 por ciento de las personas son buenas y que quieren ayudar al resto. A mí la gran mayoría de las personas me ha ayudado o al menos me ha inspirado.

La preparación profesional femenina ¿qué rol juega en la inclusión? Es importante. En Telefónica tenemos un programa de mentoría para los mandos medios y predirectivas, porque es donde más hace falta, y donde más las puedes orientar, a través de las experiencias de otras mujeres. Aunque sabemos que no se trata de una receta de cocina, a lo mejor puede funcionar, o ir sugiriendo cosas o tips para que puedan ver las mujeres cómo se pueden ir adaptando de mejor manera e impulsarse al siguiente nivel.

Por otra parte, considero que no debemos ser tan estrictas con nosotras mismas; por ejemplo, cuando hay una vacante, uno siempre piensa que no llena todo el perfil y normalmente por eso no nos postulamos; sin embargo, nadie nace sabiendo y por eso tienes que agarrarte de las habilidades con las que ya cuentas para continuar aprendiendo. Nadie llega a un puesto teniendo todas las habilidades.

Como CFO de Telefónica ¿se ha enfrentado a esto? Es un tema general en México. En mi posición lo que se ve es que sólo 30 o 37 por ciento de las mujeres tienen posiciones de CFO, una profesión que, si bien ha venido creciendo, el desarrollo ha incrementado lentamente. Sin duda para poder aumentar la participación se debe apostar por las condiciones de flexibilidad que, por ejemplo, si en su momento no las hubiéramos tenido en Telefónica, para mí hubiera sido muy difícil.

Yo soy muy afortunada de tener un equipo, una familia, un esposo, mis hijos y una red de apoyo que ayuda a todo eso, sin esa red difícilmente puedes desarrollarte en tu carrera profesional y día a día será una lucha entre la oficina y tu vida personal y la idea es que no lo sufras, que no parezca un deporte extremo.

¿Qué aconsejaría a las próximas generaciones de mujeres? Primero que sepan qué es lo que les gusta y que no se limiten a pensar a que su sueño no lo pueden lograr.