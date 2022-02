¡Evita la multa! Sigue estos pasos para contratar el seguro de tu auto

Si no has asegurado tu auto, serás sancionado. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de no contar con un seguro para tu auto, puedes ser acreedor con una multa equivalente a 20, 30 o 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

De acuerdo con la Estadística Mensual de Vehículos de Motor Registrados en Circulación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a noviembre del 2021, el total del parque vehicular en México era de 33 millones 656 mil 832 autos particulares, de los cuales se estima que solo la tercera parte contaban con la protección de un seguro contra riesgo.

Aquí algunas recomendaciones de la procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para adquirir un seguro para tu auto:

Lee el contrato : Antes de dejarte llevar por el precio, revisa minuciosamente las cláusulas, características y servicios adicionales que incluye:

Compara primas, sumas y porcentajes. Compara diferentes seguros y con diferentes aseguradoras, no solo consideres el costo de la prima, también infórmate de las sumas aseguradas, los riesgos cubiertos, el porcentaje de deducible, el servicio ofrecido, entre otros conceptos

Que te expliquen tu póliza. Solicita al agente de seguros una explicación detallada de los conceptos que aparecen en la póliza, periodicidad de pagos y costo total de la prima, entre otros

Checa la cobertura Infórmate sobre la cobertura y las exclusiones. Tener un seguro no significa estar cubierto de todas las circunstancias de un siniestro

Aseguradoras registradas. Contrata únicamente con las aseguradoras que estén legalmente establecidas en México y que estén registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (CNSF, www.cnsf.gob.mx)

Compara aseguradoras. Investiga y consulta el Buró de Entidades Financieras (BEF) y compara opciones de acuerdo con las reclamaciones, sanciones y calificaciones de las aseguradoras que ofrece el producto, así como el Catálogo de Productos y Servicios Financieros (CPSF)

RFH