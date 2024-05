Fondo de pensiones: ¿Qué es una cuenta inactiva y cómo puedo activar mi cuenta?

Luego que en México se aprobó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, este miércoles 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto en donde hizo oficial la creación del fondo.

El mandatario puso en marcha los mecanismos que fijan las reglas de operación y viabilidad financiera del fondo que será manejado por el Banco de México (Banxico), el cual recibirá un financiamiento de 40 mil millones de pesos no reclamados que están en cuentas de las Afores.

Sin embargo, muchos trabajadores siguen teniendo duda sobre qué es una “cuenta inactiva” del Afore, pues se sabe que éstas son las que serán enviadas al fondo.

¿Qué significa tener una cuenta inactiva en el Afore?

Una cuenta inactiva es aquella que no haya tenido movimientos por depósitos de cuotas y aportaciones durante el periodo de un año calendario contado a partir del último depósito realizado, de acuerdo con información de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, acompañado de la secretaria de Gobernación firmó el decreto que permite la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Cuartoscuro.

¿Cómo puedo activar mi cuenta Afore otra vez?

Hay que destacar que si tienes una cuenta inactiva lo más seguro es que seas un trabajador que sigue siendo activo y sigue cotizando; sin embargo, si por alguna razón ya no hiciste movimientos en tu cuenta de ahorro Afore o eres una persona pensionada que nunca reclamaste tu dinero. Esto no quiere decir que ya no puedes recuperarlo.

Por ejemplo, si fuiste un trabajador del IMSS o el ISSSTE y dejaste de cotizar, puedes seguir los siguientes pasos:

Puedes volver a cotizar para un patrón

​Hacer aportaciones voluntarias

​Tienes la opción de contratar la modalidad 40, la cual es la continuación voluntaria del régimen obligatorio del Seguro Social, que permite que las personas trabajadoras que hayan dejado de cotizar con un patrón, continúen con aportaciones para mejorar su monto de su pensión.

