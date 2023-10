Fumigadores, sin demanda alarmante por las chinches

Fumigadores del país no han registrado una demanda adicional notoria para eliminar chinches, aseguró el director de Ingeniería Aplicada en el Manejo Integral de Plagas (IAMIP), Jesús Delgado.

Lo anterior, luego del cúmulo de información respecto a la presencia de estos animales en diferentes lugares de la Ciudad de México, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

En entrevista con La Razón, ejemplificó que, en el último mes, sólo tuvo una solicitud de servicio para eliminar estos insectoS por parte de una persona y para una sola habitación.

“A nosotros no se nos ha incrementado la demanda del servicio por chinches. No he visto un aumento drástico o alarmante al respecto que pudiera ser considerado como un problema de salud pública; creo que hay una histeria colectiva injustificada”, apuntó. Por tanto, aseguró que no es correcto elevar los precios del servicio, sólo por un terror no fundamentado derivado de una supuesta infestación de de estos animales.

Carla Sánchez comentó que ella tuvo chinches en su casa; sin embargo, no acudió con estas empresas, “porque es un servicio muy caro. Por mi cuenta hice la limpieza necesaria, acabé con ellas y me ahorré bastante dinero”.

Toda una labor. De acuerdo con el especialista, el proceso para eliminar chinches es uno de los más costosos, debido al trabajo que conlleva explorar hasta el último lugar de una habitación y su menaje.

En promedio, el costo por una sola habitación es de mil pesos, toda vez que es necesario desarmar y volver a armar todos y cada uno de los muebles, como pueden ser camas, libreros, vanity y sillas, por mencionar algunos ejemplos, así como vaciar clósets completos y fumigar cada rincón, agujeros o rendijas, y volver a repetir todo el procedimiento en 15 días más para terminar completamente con estos insectos.

Incluso, dijo, en ocasiones es necesario destapar los televisores, porque es común que también las chinches se introduzcan en los aparatos electrónicos para ocultarse lo más posible.