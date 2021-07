G20 aprueba un impuesto global a las multinacionales contra los paraísos fiscales

Associated Press .

Los principales funcionarios de finanzas que representan la mayor parte de la economía mundial han respaldado una revisión radical de los impuestos internacionales que incluye un impuesto corporativo mínimo global del 15% para disuadir a las grandes empresas de recurrir a paraísos fiscales de tipos bajos.

Los ministros de finanzas del Grupo de los 20 países respaldaron el plan en una reunión el sábado en Venecia.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que la propuesta pondría fin a una “competencia fiscal internacional contraproducente” en la que los países han bajado durante años sus tarifas para atraer empresas. Dijo que había sido “una carrera que nadie ha ganado. En cambio, lo que ha hecho es privarnos de los recursos que necesitamos para invertir en nuestra gente, nuestra fuerza laboral, nuestra infraestructura ”.

Los próximos pasos incluyen más trabajo sobre detalles clave en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con sede en París y luego una decisión final en la reunión del Grupo de los 20 de presidentes y primeros ministros del 30 al 31 de octubre en Roma.

La implementación, prevista para 2023, dependería de la acción a nivel nacional. Los países promulgarían el requisito de impuesto mínimo en sus propias leyes. Otras partes podrían requerir un tratado formal. El borrador de la propuesta fue aprobado el 1 de julio en conversaciones entre más de 130 países convocadas por la OCDE.

Decisión del G20 provoca manifestaciones

El evento también atrajo a alrededor de 1,000 manifestantes bajo el lema "We Are The Tide", un grupo de activistas ambientales y de justicia social, incluidos los opositores de los grandes cruceros y las hordas de turistas que traen a la ciudad de la laguna. Un pequeño grupo se peleó el sábado con la policía después de escapar de un área aprobada para manifestaciones.

EE. UU. Ya tiene un impuesto mínimo sobre las ganancias en el extranjero, pero el presidente Joe Biden ha propuesto duplicar aproximadamente la tasa al 21%, lo que cumpliría con creces el mínimo global propuesto. El aumento de la tasa es parte de una propuesta más amplia para financiar el plan de empleo e infraestructura de Biden al elevar la tasa del impuesto corporativo nacional al 28% desde el 21%.

¿Cuál es el objetivo del G20?

La propuesta fiscal internacional tiene como objetivo disuadir a las empresas más grandes del mundo de utilizar esquemas contables y legales para trasladar sus ganancias a países donde se adeudan poco o ningún impuesto, y donde la empresa puede hacer poco o ningún negocio real. Por debajo del mínimo, las empresas que escapan a los impuestos en el extranjero los pagarían en casa. Eso eliminaría los incentivos para utilizar o establecer paraísos fiscales.

Entre 2000 y 2018, las empresas estadounidenses registraron la mitad de todas las ganancias extranjeras en siete jurisdicciones de impuestos bajos: Bermudas, Islas Caimán, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Singapur y Suiza.

Una segunda parte del plan fiscal es permitir que los países graven una parte de las ganancias de las empresas que obtienen ganancias sin una presencia física, como a través de la v enta minorista en línea o la publicidad digital.

Esa parte surgió después de que Francia, seguida por otros países, impusiera un impuesto a los servicios digitales a los gigantes tecnológicos estadounidenses como Amazon y Google. El gobierno de los EE. UU.

Considera esos impuestos nacionales como prácticas comerciales desleales y mantiene la amenaza de represalias contra las importaciones de esos países en los EE. UU. A través de impuestos de importación más altos.

Según el acuerdo fiscal, esos países tendrían que eliminar o abstenerse de los impuestos nacionales en favor de un enfoque global único, en teoría, poner fin a las disputas comerciales con los EE. UU. Las empresas tecnológicas de EE. UU. Se enfrentarían entonces solo al régimen tributario, en lugar de una multitud de impuestos digitales nacionales.