Hay escasez de productos en pleno Hot Sale: ANTAD

El presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Vicente Yáñez. Solloa, informó en plena realización del Hot Sale, donde participan casi 700 empresas para venta en línea, hay escasez en el flujo de mercancía debido a la escasez de microcomponentes y lentitud en las cadenas de suministro.

Sin embargo, aseguró que los niveles de desabasto en productos no son de alta preocupación. “No hay nada alarmante. Puede haber problemas como lo tiene la industria automotriz, por ejemplo, al no encontrar una televisión de determinada marca”.

Vicente Yáñez señaló lo anterior entrevistado luego de la inauguración de la edición 31 de la convención de aseguradores de la AMIS, en donde también se refirió a la baja de 0.06 por ciento que registró la inflación durante la primera quincena de mayo.

Coincidió con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, en el sentido de que a pesar de dicho retroceso, “no es momento de cantar victoria, toda vez que el fenómeno de inflación estará presente por lo menos en lo que resta del año.

“No pensemos que es una bala de plata que va a solucionar el problema, toda vez que la inflación viene del exterior por los efectos de la pandemia y por la guerra en Ucrania que no permiten bajar el nivel de precios de los combustibles. Eso va a hacer más difícil que baje la inflación; primero se tienen que enderezar las cosas a nivel mundial.

En este contexto, el presidente de la ANTAD expuso también que después de anunciarse el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) por el gobierno federal y algunas empresas, las tiendas de autoservicio no reportan falta de productos básicos y será en 15 días cuando se tenga el primer reporte del desempeño de las ventas.

“Debemos tener paciencia. No es un tema de semanas, sino de meses; lo importante es que evitemos tentaciones del pasado que no funcionan , ni benefician a nadie, como es el control de precios”, puntualizó Vicente Yáñez.

avc