Persiste subrepresentación de mujeres en toma de decisiones, coinciden en Banxico

La inédita presencia de dos mujeres en la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) a casi 100 años de su existencia visibiliza la subrepresentación femenina en posiciones de toma de decisiones y en casi todas las áreas profesionales, coincidieron Irene Espinosa Cantellano y Galia Borja Gómez, quienes ocupan esas posiciones como subgobernadoras del banco central.

Durante la presentación del Informe Trimestral del Banxico, correspondiente a octubre-diciembre de 2020, Espinosa Cantellano, quien en 2018 se convirtió en la primera mujer en integrar la Junta de Gobierno como subgobernadora, dijo que ocupar este cargo es en sí mismo un gran honor.

“Pero haber sido la primera, yo creo que también para mí ha sido un tema muy importante, en el sentido de que después de casi 100 años de la existencia del banco y que estemos en el Siglo XXI, tengamos que celebrar que hay una primera mujer en el órgano de gobierno máximo del banco”, expresó en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

La economista y maestra en Políticas Públicas por el ITAM opinó que visibilizar a presencia femenina en el Banxico es un beneficio en sí mismo, ya que concientiza sobre la subrepresentación que han tenido las mujeres en las posiciones de toma de decisión a nivel global y nacional, lo que fue un hito en el banco central con su nombramiento en 2018.

Destacó que tener como compañera a Galia Borja a la Junta de Gobierno del banco central de México es un honor y un gusto, “las dos hacemos más que uno más uno y vamos a sumar esfuerzos respecto de promover justamente una mayor igualdad y promover el ascenso de mujeres dentro de la escala jerárquica dentro del banco”.

Buscan condiciones igualitarias para las mujeres dentro de Banxico

Espinosa Cantellano comentó que en el Banxico se están haciendo actividades concretas y específica a nivel interno en materia de recursos humanos para promover condiciones igualitarias para el ascenso de las mujeres, pero también en la parte sustantiva de las actividades que realiza el banco para promover un acceso igualitario a servicios financieros, con lo que se busca “romper el techo de cristal”.

Por su parte, Borja Gómez, quien este 1 de enero asumió el cargo de subgobernadora del Banxico un periodo de ocho años, resaltó que esta encomienda es un orgullo y un honor, pero también una gran responsabilidad por la trascendencia de las decisiones que se toman en la institución.

“También siento que es una responsabilidad simbólica. Las mujeres seguimos aún subrepresentadas en prácticamente todas las áreas profesionales y quienes tenemos la posibilidad de llegar, además de todas las responsabilidades del puesto en sí mismo, tenemos la de hacer un muy buen papel para incentivar precisamente a las niñas, jóvenes que están atentas a lo que sucede en el país y que sepan de cierto que sí se puede, que tenemos las mismas capacidades que los hombres”, añadió.

La matemática por la UNAM con maestría en Matemáticas Aplicadas y Estadística por The State University of New York y en Economía y Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey, dijo que el Banxico va en la dirección correcta, ya que ahora tiene una Junta de Gobierno paritaria y también tiene a mujeres en los demás niveles de jerarquía de la institución.

Por separado, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, publicó en Twitter que en México existe una baja representación de mujeres en las direcciones generales de los bancos y en Juntas de Gobierno de Reguladores

“Lo anterior, a pesar que se ha demostrado que mayor presencia de mujeres en estos niveles da mayor estabilidad al sistema financiero”, escribió el funcionario de la Secretaría de Hacienda, dependencia que el 8 y 9 de marzo realizará eventos con motivo del Día Internacional de la Mujer.