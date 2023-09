Hey Banco va por miles de clientes digitales

Hace unas semanas, Hey Banco, brazo digital de Banregio, recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar de forma independiente. El plan del grupo financiero es separar ambos negocios en un periodo de 12 a 14 meses, dice a La Razón su director general, Manuel Rivero.

“Estamos muy contentos de que ya logramos la autorización y ahora lo que toca es ponerlo en marcha”, señala el también director general de Regional, controladora de Banregio y Hey Banco.

La marca cuenta con 650 mil clientes, a quienes ofrece casi todos los productos financieros que existen, como cuentas de débito, tarjetas de crédito, préstamos personales, así como financiamiento hipotecario y automotriz, entre otros.

La estrategia de Hey Banco, el primero en formato digital del país, es sumar más y mejores servicios a su portafolio con la ayuda de la Inteligencia Artificial, a medida que consolida su escisión y, de continuar los buenos resultados, llegar al mercado de valores en dos años.

¿Cuáles son los números de esta división digital? Contamos con 650 mil clientes, un monto de captación de aproximadamente 11 mil millones de pesos y una cartera de crédito de 10 mil millones, un balance muy sano entre captación y colocación.

Ofrecemos todo: tenemos cuenta de débito, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito con garantía para los clientes más riesgosos, crédito personal, automotriz, hipotecario, seguros, fondos de inversión, acciones, remesas y financiamiento Pyme, tanto para personas físicas, físicas con actividad empresarial y morales.

Además, tenemos cuentas de todo tipo, de Nivel 2 y hasta Nivel 4 ilimitada; muchas ofertas digitales se están quedando en el Nivel 2, con límites de 15 mil pesos promedio.

Para finales de este año vamos a poner en marcha un nuevo servicio de acciones fraccionadas que se llamará Hey X, mediante el cual un usuario podrá invertir en una parte de un título. Por ejemplo, podrá destinar 100 pesos a una acción de Apple, que vale cuatro mil pesos.

Vamos a seguir sacando nuevos productos, pero el gran cúmulo ya salió, ya lo tenemos.

¿Cuántos clientes esperan tener al cierre del año? Pensamos que vamos a sobrepasar los 750 mil.

¿El banco se mantendrá 100 por ciento online? Sí. Sólo tenemos unas tiendas que están enfocadas a generar relación con los clientes, pero nada de servicio bancario. Las llamamos Fan Shop; en ellas interactuamos con la comunidad, sobre todo con niños y adolescentes. Es una experiencia, como si vamos a Disneyland.

¿Cómo inicia la disputa digital en la banca? Por el tema de la pandemia, porque se aceleró mucho la necesidad de aperturar cuentas y hacer otras operaciones de manera remota, la gente no quería salir, tenía miedo de ser contagiada. Así empezó el mayor dinamismo.

Internet es un tema complicado para muchos, ¿qué están viendo ahí? Contamos con clientes de todas las edades y estamos abiertos para todo aquel que desee tener el control de sus finanzas desde un dispositivo móvil. La mayoría de los usuarios de Hey Banco es nativa digital, pero tenemos registradas personas de todas las generaciones, no es un tema de edad.

Si la gente mayor no tiene la capacidad de aperturar una aplicación en su celular, de autoservirse, no puedo atenderla. Nosotros no estamos haciendo servicio de educación, es muy costoso, no conviene.

Ahora, el mundo digital es muy seguro. Yo le tendría más miedo a lo no digital, porque desgraciadamente muchos de los hurtos que suceden se dan porque la gente no tiene la información a la mano; si ves tu saldo todos los días en tu dispositivo, te das cuenta si hay un fraude, pero si recibes tu estado de cuenta cada mes en tu correo, te van a agarrar desprevenido.

¿Cómo les va a ayudar la Inteligencia Artificial? Estamos muy emocionados con esto, tenemos bastantes iniciativas con esta tecnología, una que está a la mano es Hey GPT, nuestro robot de Inteligencia Artificial; con él ayudamos a aclarar todas las preguntas frecuentes de los clientes y a realizar cotizaciones de créditos.

La idea es ampliar sus funciones, hacerlo transaccional, que lo puedas instruir, que puedas subir aclaraciones, que dé más servicios.

¿Planes para salir a Bolsa? Sí, definitivamente pensamos que, si nos sigue yendo tan bien, deberíamos de estar en el proceso para llegar allá en dos años. No será un proceso inmediato, primero tenemos que terminar la escisión.