Home office impulsa desarrollo de viviendas antes que corporativos

La pandemia de Covid-19 generó que en los primeros cinco meses del año la colocación de créditos de vivienda registrara un crecimiento de 30 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado; al mismo tiempo, se sabe que en los primeros tres meses de 2021 hubo 1.6 millones de metros cuadrados vacíos de oficinas.

El Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) señaló que se vislumbra que se construyan más viviendas con amenidades para el teletrabajo, antes que se edifiquen espacios corporativos, debido a que la tendencia es que no todas las empresas regresen a operar como en tiempos prepandemia.

Gregorio Sánchez, director corporativo de negocios del BIM, indicó que los desarrolladores de vivienda tienen que estar atentos a los cambios que van a demandar los clientes, porque está claro que el home office llegó para quedarse y actualmente todavía hay espacios de oficinas que están vacíos por las facilidades de trabajar desde casa.

Cifras de la inmobiliaria Newmark revelan que en el primer trimestre del año se registró un alza importante en la tasa de desocupación de espacios corporativos, que se situó en 21.4 por ciento, lo que equivale a poco más de 1.6 millones de metros cuadrados de oficinas disponibles, luego de que seis de cada 10 empresas tienen contemplado continuar con el home office, según KPMG.

Todos los corredores del mercado de oficinas de la Ciudad de México tuvieron tasas de disponibilidad de sobreoferta, a excepción de Bosques y Lomas Palmas; pero en las oficinas instaladas en la zona Norte, Santa Fe, Insurgentes Sur, Polanco, Reforma y Periférico Sur aún persiste la desocupación.

“Hay que tomar en cuenta que algunos corporativos seguirán con el home office, por lo que se buscará vivienda con otro tipo de amenidades, sobre todo que puedan tener conexiones y espacios para desarrollar su trabajo. Habrá que estar atentos a estos cambios que ya suceden en México, porque incluso pueden venir extranjeros a rentar una casa aquí para trabajar”, previó el directivo del BIM en entrevista con La Razón.

En este sentido, Martha Millán, directora de estrategias corporativas de Newmark, coincidió en que hay un grupo de personas que no cuentan con condiciones adecuadas en su casa para hacer trabajo remoto, que pueden ser desde no tener un espacio apropiado para llevar a cabo este propósito, o que por razones de convivencia familiar no se puedan concentrar.

“Lo anterior lleva a que las oficinas también tengan que seguir proveyendo espacios de trabajo individual. El home office obligó a las empresas a que ‘repiensen’ la manera de diseñar sus oficinas y llevarlas a espacios más colaborativos y flexibles, para que se conviertan en espacios donde los empleados puedan intercambiar ideas y ser más creativos”, manifestó.

No descartó que exista un grupo de personas que cuente o no con espacio adecuado para trabajar desde casa, ya que están cansados de tener que trabajar de esta manera y tienen una urgencia de regresar a trabajar a la oficina, pero no eliminan la opción de hacer home office algunos días.

Al respecto, WeWork, firma de espacios compartidos de oficina, aseguró que “los trabajadores más comprometidos son los que buscan regresar a sus centros de trabajo”; en contraparte, una encuesta de Statista revela que el ahorro de tiempo y dinero en el traslado al centro de trabajo hace que esta modalidad tenga preferencia entre los oficinistas.

VAN POR FINANCIAR 13 MIL VIVIENDAS

Para este año, el Banco Inmobiliario Mexicano espera colocar 10 mil millones de pesos en créditos, lo que se traduciría en el financiamiento para hasta 13 mil viviendas en el país, esto, gracias a los cambios de tendencia del mercado de oficinas y porque esperan una reactivación en el desarrollo de hogares en destinos turísticos.