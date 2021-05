Hot Sale 2021: Evita ser víctima de fraudes financieros

Con motivo del Hot Sale, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que durante 2020 los usuarios de tarjetas de crédito y débito intentaron realizar un poco más de 937 millones de operaciones de compra en sitios de comercio electrónico, de las cuales 62 por ciento (582.3 millones) de ellas resultando exitosas.

Esto, ya que en algunos casos la operación no fue concluida por el tarjetahabiente, en otros no se contaba con el saldo suficiente o bien, el emisor de la tarjeta determinó que el sitio o comercio electrónico no era seguro y no autorizó la compra.

Señaló que el monto de las compras autorizadas en 2020 fue de 353 mil 101 millones de pesos, lo que dividido entre las 582.3 millones de compras autorizadas, indica que en promedio las personas gastaron 606 pesos en compras por comercio electrónico.

Para quien está pensando adquirir artículos durante el Hot Sale, la campaña de ventas online más grande del país, que inició el pasado 23 de mayo y durará hasta el 31 de mayo, el organismo recomendó considerar las siguientes medidas de seguridad:

Te puede interesar Hot Sale: 5 consejos para utilizar la tarjeta de crédito

ANTES DE COMPRAR

Evita el acceso a ofertas que lleguen por correo electrónico, ya que pueden llevar a sitios no seguros. En su lugar, entra directamente a la página del comercio.

Asegúrate que la dirección del sitio (URL) comience con “https://” lo que indica una conexión segura.

Cerciórate que el dispositivo en el que efectuarás la compra tenga actualizados antivirus y programas de detección de software malicioso.

Revisa la opinión de otros usuarios respecto a su experiencia de compra en el comercio de tu interés.

DURANTE LA COMPRA