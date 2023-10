Huracán "Otis": Causa daños a fibra óptica en Acapulco ¿hay internet?

El paso del huracán Otis, que alcanzó la categoría 5, dejó varias afectaciones en hoteles, casas, carreteras, servicios, entre ellos, el de internet.

Fue a través de redes sociales que i n ternautas han compartido que no cuentan con el servicio , esto debido a que el paso de este fenómeno natural afectó la fibra óptica, por lo tanto no ha habido internet.

Algunas personas señalaron que no han podido comunicarse con sus familiares desde hace horas y que se encuentran preocupadas por los daños de huracán.

El usuario de Facebook Guillermo Montiel indicó que "en Acapulco no hay luz ni señal de ninguna clase, también tengo gente por allá y no hay manera de comunicarse", Karla Pérez indicó "no señal telefónica de nada y en caso de restablecerse, no hay luz", "nada de nada, he intentado varias veces y no funcionan".

De igual manera, en redes sociales habitantes del municipio han compartido fotos y videos de Acapulco y los daños que ocasionó el huracán, se puede observar a las palmeras caídas, baches, carros con destrozos, cables caídos, grandes cantidades de lodo, ventanas de edificios roas, entre otras afectaciones.

En cuanto a los servicios de telefonía e internet, hasta el momento empresas como Telmex o Telcel no han sacado algún comunicado acerca de la situación y restablecimiento del servicio.

Personas en redes sociales indicaron que no cuentan con internet, tras el paso del huracán "Otis". Foto: Especial

Síguenos también en redes sociales

FBPT