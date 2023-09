Incertidumbre por tasas de EU impacta al peso

El peso mexicano se depreció ayer 1.33 por ciento frente al dólar, ante la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) aumente más sus tasas de interés.

El tipo de cambio finalizó en 17.4113 unidades por billete verde, 23 centavos más que la sesión previa, según datos del Banco de México (Banxico).

Dicha expectativa se reforzó ante los comentarios del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, quien dijo que es posible que Estados Unidos evite una recesión, inclusive si se sigue aumentando la tasa de interés para frenar la inflación, señaló Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

Los comentarios de Goolsbee reafirman las expectativas del mercado tras la decisión de política monetaria del 20 de septiembre, en la que se mantuvo la tasa en entre 5.25 y 5.50 por ciento.

“Hacia adelante, el mercado está a la espera de los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en una junta con educadores, el jueves 28 de septiembre”, dijo la especialista.

Reviven temores. Moody’s dijo ayer que un cierre del Gobierno estadounidense sería negativo para su perfil de crédito, ya que sugeriría una debilidad institucional y de gobernanza en comparación con otros países, aunque el impacto económico probablemente será de corta duración.

Los servicios del Gobierno de Estados Unidos se verían interrumpidos y cientos de miles de trabajadores federales serían suspendidos sin paga si el Congreso no proporciona fondos para el año fiscal que comienza el 1 de octubre.

La publicación de importantes datos económicos de Estados Unidos, cruciales para las autoridades de política monetaria y los inversores, también se suspenderá indefinidamente en caso de que el Gobierno federal cierre.

“Un cierre sería negativo para el perfil de crédito soberano de Estados Unidos”, dijo en un comunicado Moody’s.

“En particular, mostraría las importantes limitaciones que la creciente la polarización política impone a la formulación de políticas fiscales en un momento de menor fortaleza fiscal, en medio de crecientes déficits y un deterioro de la asequibilidad de la deuda”, indicó la firma.

Se desploman 24% acciones de Evergrande

Las acciones de China Evergrande se desplomaron hasta 24 por ciento ayer, después de que el asediado promotor dijo que no podía emitir nueva deuda debido a una investigación en curso sobre una de sus filiales, lo que asesta un nuevo golpe a sus planes de reestructuración.

“En vista de que Hengda Real Estate Group Co Ltd, una de las principales filiales de la empresa, está siendo investigada, el grupo no puede cumplir los requisitos para la emisión de nuevos bonos en las circunstancias actuales”, dijo Evergrande en un comunicado.

En agosto, Hengda Real Estate dijo que era investigada por el regulador de valores de China por sospechas de violación en la divulgación de información.

Este hecho abre un nuevo frente para la empresa más endeudada del mundo, justo una semana después de que la policía detuvo a algunos empleados de su unidad de gestión de patrimonios, lo que provocó el desplome de sus acciones y aumentó la presión sobre los planes de reestructuración.