Industria de la construcción se recupera; valor de empresas aumentó 2.5% en noviembre

En noviembre y con datos ajustados por estacionalidad los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que el valor de la producción generado por las empresas constructoras creció 2.5 por ciento en términos reales respecto a octubre del mismo año.

En el mes de referencia y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total no registró variación; las horas trabajadas descendieron 0.1 por ciento y las remuneraciones medias reales aumentaron 0.2 por ciento.

Por tipo de contratación, el personal dependiente y no dependiente de la empresa no mostró cambio. Respecto al personal dependiente, el número de obreras y obreros no se modificó.

En tanto que el de las y los empleados disminuyó 0.1 por ciento y el grupo de «otros» —que incluye a personas propietarias, familiares y otras y otros trabajadores sin remuneración— creció 1.4 por ciento en su comparación mensual.

A tasa anual, el valor real de la producción de las empresas constructoras incrementó 4.7 por ciento; el personal ocupado total, 4.0 por ciento; las horas trabajadas, 3.3 por ciento y las remuneraciones medias reales, 0.7 por ciento

