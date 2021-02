Industria de reuniones pierde 30% de empresas

En casi un año han desaparecido 30 por ciento de las empresas dedicadas a la industria de reuniones, lo que significa la quiebra de 210 de las 700 firmas que se desempeñaban en el ramo, lamentó Francisco Cachafeiro, presidente de Meeting Professionals International (MPI) capítulo México.

“Nosotros ya perdimos en 2020. Si este año no se reactiva, porque ya se perdieron los tres primeros meses de la temporada alta de las convenciones, la realidad es que poco vamos a aguantar. Si nosotros no reactivamos de forma inmediata podemos perder 30 por ciento más de la fuerza laboral y bajar nuestro costo de facturación y con eso prácticamente destinarse a la quiebra”, dijo en entrevista con La Razón.

De acuerdo con un estudio del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir), la absorción de las empresas, es decir, la caída de los ingresos sin afectar el empleo, fue de 25.9 por ciento en 2020; esto es igual a tres meses y cuatro días de cobertura de salarios sin recibir ingreso alguno y, en muchos casos, sin tener ninguna actividad productiva.

Los eslabones que absorbieron mejor la crisis sin afectar al personal fueron Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCVs), con el equivalente a cinco 5 meses y 20 días de salarios sin ingreso que se les compensara; Recintos, con cuatro meses y ocho días, y Organizadores de expos, con tres meses y 22 días.

El Comir señaló que a causa del Covid-19, en 2020 se dejaron de recibir 20 mil 300 millones de dólares, 58 por ciento menos que en 2019. La crisis sanitaria y económica también derivó en que la industria de reuniones perdiera más de 100 mil empleos directos e indirectos, de 900 mil que generaba antes de la pandemia.

Para enfrentar este panorama, MPI México que junto con otros actores de la industria de reuniones llevarán a cabo mesas de trabajo para reactivar al sector, que participaba con 1.8 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) nacional hasta 2019, pero que podría bajar a cifras negativas de no atenderse pronto sus demandas.

Cachafeiro recordó que el lunes pasado dialogaron con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, sobre los apoyos que necesita esta industria y las medidas que implementarán en caso de que se les deje operar, como protocolos biosanitarios antes, durante y después de los eventos, exposiciones y convenciones.

El presidente de Meeting Professionals International (MPI) del capítulo México manifestó que le sorprendió la actitud de disponibilidad de Torruco. Dijo que el funcionario está consciente de que se tiene que hacer de forma inmediata.

Precisó que los representantes del sector tienen esta semana para presentar una propuesta concreta de cómo llevar a cabo eventos seguros, con el fin de que el funcionario la pueda canalizar a las secretarías de Salud y de Economía, con el fin de lograr el aval y regresar a operar.

El secretario de Turismo manifestó que este sector ha estado en pausa y es necesario establecer las condiciones para hacer sinergia y, acorde con el semáforo epidemiológico vigente en cada estado del país, reiniciar con los congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivos.

Cachafeiro sostuvo que no tiene desconfianza de que la Sectur no los apoye, como diversos actores del sector privado han afirmado ante la falta de ayuda por parte de la secretaría. Entiende, dijo, que las autoridades no cuentan con suficiente presupuesto para dar soluciones como tal vez quisieran.