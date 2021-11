Inflación baja la venta de micronegocios y sube "pedir fiado" de los consumidores

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que 63 por ciento de los micronegocios en el país han visto afectada sus ventas por culpa de la inflación, pues por el encarecimiento de precios los consumidores gastan menos o compran productos más baratos.

En la presentación de la 16 Encuesta sobre Hábitos de Consumo y Pobreza, se informó que 88.24 por ciento de los pequeños establecimientos comerciales no han subido sus ganancias respecto a las que tenían hace un año; así como que 46.08 por ciento sumó un giro comercial para complementar sus utilidades.

También dio a conocer que 77.27 por ciento no creen que el país esté en condiciones de elevar los precios, pues 94.02 por ciento de los comerciantes observa que el consumo en sus clientes es bajo e insuficiente; mientras que seis de cada 10 pequeños comercios detectó que sus clientes compra para lo que le alcanza y no considera marca, pesaje o salud.

“Indudablemente las bajas ventas son por la inflación, que ha encarecido los precios y ha pulverizado el poder adquisitivo. La sensación térmica de la inflación todavía es mayor, en la última milla, en las tiendas, en la calle, la cosa está más pesada”, dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación en la primera mitad de octubre aumentó 0.54 por ciento, para ubicarse a tasa anual en 6.12 por ciento, con lo que acumuló 15 quincenas por arriba del límite superior del rango objetivo del Banco de México (Banxico) y es la segunda más alta en el año.

Al respecto, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) indicó que el precio de la canasta básica en el país subió 8.0 por ciento en promedio durante la primera quincena de octubre, un alza de 1.3 puntos porcentuales respecto al cierre de septiembre.

En un análisis indicó que los costos del sector pecuario se elevó 6.7 por ciento; granos y abarrotes en 4.7 por ciento; mientras que las frutas registraron un aumento de 15.1 por ciento y las hortalizas, de 1.4 por ciento.

En este sentido, la Anpec destacó que las personas que piden fiado aumentaron respecto a la edición pasada de la encuesta, pues el año pasado era de 78 por ciento de los clientes y ahora es de 80 por ciento, pero incluso hace dos años era de apenas 40 por ciento.

Por ello, el líder de los pequeños comerciantes en el país proyectó que si la inflación continúa su escalada, podría subir 10 por ciento el número de consumidores que pedirá fiado.

“Si se cumple el vaticinio de que las cadenas de suministro no logren poner mercancías en los anaqueles en los distintos canales de comercialización y se da un desabasto por la crisis de producción china, de la energía, porque no hay carbón, luz, no hay gas LP; todo esto significa más inflación y desde luego que la gente siga con mucha presión”, advirtió.