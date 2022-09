"La insignia de Prixz siempre ha sido la de crecer"

Crecer a tasas realmente grandes se ha convertido en una constante para la Healthtech Prixz que, pese a la situación macroeconómica a la que no sólo se enfrenta México, sino también el mundo, mantiene su expectativa de expansión a triple dígito con una perspectiva de repunte de 800 por ciento al cierre de este año.

De acuerdo con Sergio Pérez Conde, cofundador y director digital de Prixz, el repunte de la firma tuvo sus orígenes precisamente con la emergencia sanitaria de Covid-19 que, con el confinamiento, potencializó el uso de canales digitales para realizar actividades tan sencillas como la compra de medicamentos. A más de dos años de distancia, esto no ha cambiado y no se vislumbra una modificación en el horizonte.

La salud digital, refiere, es algo que llegó para quedarse y que difícilmente va a retroceder, de ahí el salto que han dado para convertir a Prixz no sólo en una farmacia que te lleva el medicamento a tu casa a través de una app, se trata de un ecosistema global.

En entrevista con La Razón, tanto Sergio como Erick Ramírez, director de Marketing de Prixz, sostienen que están en un mercado que, si bien continuará por la vía convencional de citas medicas presenciales, también se observa una adopción y gusto por continuar explorando aún más la telemedicina.

Por la naturaliza de la compañía que dirigen, no dejan de lado lo importante que es seguir creciendo como empresa tecnológica y es por ello que continúan con la meta de llegar a ser considerados como el nuevo unicornio mexicano, pero enfatizan, sólo si los posibles “inversionistas están empatados con los objetivos de Prixz”.

¿Cómo ha ido evolucionando Prixz? Sergio: Super, la verdad es que la insignia de Prixz ha sido siempre crecer. Este año vamos a ritmo de 700% de crecimiento frente al año anterior y con muchos retos por delante, pero lo que es salud digital, vemos que no hay un retroceso a más de dos años de la pandemia. Entonces esto ha provocado acelerar años de penetración del mundo digital y nos ha permitido seguir creciendo también. En Prixz entendemos que somos mucho más que una farmacia, estamos construyendo un ecosistema global.

Erick: Complementando un poco, las personas están regresando a sus actividades prepandemia, una de ellas, por ejemplo, es regresar a los consultorios médicos. Entonces sí se ve un regreso a los consultorios; sin embargo, también se ve que siguen creciendo las consultas digitales, la telemedicina. Entonces, sí se regresa, pero también se adopta ya como algo normal.

¿Cuánto vale este mercado? Sergio: El mercado global en México son 110 mil millones de dólares, de esa parte 21 mil millones es del mercado farmacéutico, 18 mil millones es para cuidado personal y 22 mil millones es la penetración del mercado electrónico. Entonces, para 2025 Prixz estaría ostentando más de mil millones de dólares, que eso nos daría una representación del mercado bastante relevante en un entorno de alta competitividad.

. Gráfico: La Razón de México

¿Qué cobertura tienen ya en el país? En toda la República Mexicana tenemos una cobertura del 98.2%, que para nosotros era un hito importante. Si lo desglosamos, más del 50% de los pedidos los hacemos en entrega inmediata, estamos bien posicionados en CDMX, Monterrey, Guadalajara y una prueba piloto, ya fuera de México que es Bogotá. Uno de nuestros retos y la misión de Prixz es ser el proveedor favorito de salud. Tenemos un catálogo más amplio de productos y servicios con más de 15 mil productos disponibles de un total de más de 25 mil productos que en algún momento si el fabricante los tiene, los podemos surtir y entregar al paciente donde lo necesita.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan? Vemos a un paciente cada vez más exigente en no sólo conseguir lo que necesita, sino con mayor variedad. Vemos también una necesidad de recibir lo que pide cuanto antes, con lo cual nos lleva también a esa exigencia de rapidez y, sobre todo, buscar alternativas. Encontrar en un único lugar todo lo que tenga que ver con la salud y es justo lo que estamos trabajando.

¿Cómo van con la denominación de unicornio? Sergio: Cerramos la serie A en febrero, nos dio una valoración, postinversión de 100 millones de dólares. Evidentemente la valoración en seis meses se ha disparado. Al día de hoy se han acercado bastantes fondos e incluso empresas interesadas en inversión en Prixz. Sobre esto estamos abiertos a escuchar cualquier oferta siempre y cuando vaya con el objetivo que Prixz tiene, el cual es ser el proveedor favorito de salud de Latinoamérica y eso significa complementar un ecosistema de acciones, de funcionalidades.

Erick: En cuanto al término unicornio, nosotros estamos convencidos que vamos a lograrlo, si nosotros hacemos bien las cosas y nos seguimos enfocándo en lo que nos tenemos que enfocar, tarde o temprano vamos a tener ese reconocimiento, pero no es algo que sea uno de nuestros objetivos o pilares estratégicos en la compañía.

¿Cómo definirían el principal objetivo de Prixz? Sergio: Más que el crecimiento sostenibles, para nosotros el principal objetivo es la rentabilidad, o sea, buscamos el precio justo, no queremos regalar las transacciones, no queremos malacostumbrar al paciente a comprar con grandes descuentos, o sea, nos vas a ver haciendo cosas sensatas en marketing y cosas sensatas en crecimientos. No queremos hipotecar la compañía y la estrategia es la que hemos tenido durante mucho tiempo. Creemos que todo esto tiene su tiempo, su proceso y su comprensión.