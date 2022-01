Interjet, con poca luz para regresar a volar

Tras semanas de negociaciones entre las autoridades, la representación sindical y la aerolínea Interjet, los trabajadores de la empresa aérea mexicana estallaron el 8 de enero del 2021 la huelga que sepultó las pocas esperanzas que se tenían sobre la posibilidad de que la compañía mexicana regresara a operar.

Un año después, los extrabajadores aseguran que no se les ha resuelto nada de los adeudos que los llevaron a cesar las operaciones de Interjet. La falta del pago de ocho quincenas, seis meses de vales de despensa, el pago de aguinaldo, el fondo de ahorro del 2020, el pago de sus créditos de Infonavit, Fonacot y aportaciones al IMSS.

Un extrabajador que solicitó el anonimato, señaló a La Razón que por parte del sindicato no se les ha informado cómo va el proceso y lo último que se les comunicó fue sobre el amparo promovido por la aerolínea en contra del laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en el que se determinó que la huelga estallada por la Sección 15 de la CTM fue motivada contra la aerolínea.

Asimismo, mencionó que los trabajadores continúan pagando un adeudo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por supuestas aportaciones realizadas por la compañía que fueron descontadas de la nómina de los empleados y que la empresa no realizó al Instituto.

“Hasta ahora sigue apareciendo que se tiene un adeudo de eso (Infonavit), en mi caso tengo un adeudo de más de 180 mil pesos… Eso que no se pagó aparece como si yo no lo hubiera pagado, pero fueron ellos que a mí y a muchos nos descontaron, pero no lo pagaron. Pasó igual con el Fonacot”, explicó el trabajador.

El mundo de los negocios no opera sólo con buenas intenciones. Qué bueno que tengan la intención de volver a volar, pero todo depende de que puedan solventar los adeudos

Fernando Gómez, Analista del sector aéreo

Hace unos días, Carlos del Valle, hijo del dueño de la aerolínea, Alejandro del Valle, aseguró que la compañía se prepara para volar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); sin embargo, algunos analistas aseguran que esta opción aún es muy lejana.

Fernando Gómez Suárez, analista del sector aéreo, señaló que el primer paso para Interjet sería que se cumpliera en primera instancia con los adeudos que se tienen con los trabajadores, los proveedores y el Gobierno federal, para poder hablar de un posible retorno, de lo contrario, de acuerdo con la ley, no veo factible que regrese a operar.

“El mundo de los negocios no opera de buenas intenciones, qué bueno que tengan la intención de volver a volar, pero en realidad todo depende de que puedan solventar los adeudos con los acreedores y con el Gobierno federal por el pago de combustible, de la TUA, los servicios aeroportuarios, los servicios aeronáuticos, seguro social, tiene un conjunto de factores con quienes hay que cumplir, pero sobre todo cumplir con la parte trabajadora”, explicó.

Respecto a esto, Carlos Torres, experto también en temas de aviación, sostuvo que no se conoce otro caso en el cual una aerolínea haya dejado de operar tanto tiempo y en suma con tantos compromisos financieros como Interjet, y regrese a volar sin complicaciones.

“La detención de las operaciones y los compromisos financieros que tiene la aerolínea se ve muy poco probable lamentablemente que pueda volver a recuperar el vuelo. Y por el otro lado, que los trabajadores, que es lo más importante, no puedan cobrar lo que les correspondía. Se ve muy difícil que con esos compromisos que se tienen, Interjet pueda volver a retomar el vuelo”, comentó.

DEUDAS Y DEMANDAS. El panorama para la aerolínea se torna más oscuro si se recuerda que tiene adeudos importantes con proveedores, el Gobierno, clientes y trabajadores. Por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló hace poco más de un año que la empresa mexicana tiene adeudos fiscales desde 2013, ante lo cual en 2019 el organismo fiscalizador llevó a cabo un embargo precautorio e intervino la caja de la aerolínea.

Con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), la empresa subsidiaria de Grupo Alemán, Impulsora de Productos Sustentables, tiene un adeudo de mil 191 millones de pesos, por el cual el organismo demandó a la compañía, según información de Milenio.

Asimismo, con Servicios para la Navegación Aérea, mantiene una deuda de más de 350 millones de pesos, con empresas de servicios aeroportuarios en Estados Unidos, mantiene adeudos por casi 15 millones de dólares.