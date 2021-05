Crece Inversión Extranjera Directa 14.8% en el primer trimestre del año: Economía

En el primer trimestre del año se registró el ingreso de 11 mil 864 millones de dólares al país por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED). Este monto representa un alza de 14.8 por ciento en comparación al mismo periodo de 2020, informó la Secretaría de Economía (SE).

Además, destacó que dicha cifra es la mayor que se ha captado para un primer trimestre desde 1999, pero ha registrado incrementos constantes desde el periodo de 2018.

El resultado neto por empresa o fideicomiso resulta de la diferencia de 15 mil 896.8 millones de dólares registrados como flujos de entrada y una salida de cuatro mil 032.8 millones de dólares.

Dentro de los factores que apuntalaron este incremento, Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, enlistó la fortaleza económica del país, la confianza de los inversionistas y las oportunidades que trajo consigo la implementación del T-MEC.

Agregó que el crecimiento de la IED en el primer trimestre de 2021 se da en un contexto internacional en que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) estima que para 2021 la inversión extranjera global disminuirá 10 por ciento.

“La comparación es justa. A qué me refiero con esto: estamos comparando enero-marzo de 2020, en marzo de 2020 es cuando se da el anuncio per se que empiezan los primeros brotes de la pandemia en el país, entonces la comparación no es en circunstancias de la adversidad ni en los momentos que vivimos críticos de la pandemia”.

La IED registrada a la fecha para enero-marzo de 2021 provino de mil 872 sociedades con participación de capital extranjero; 883 contratos de fideicomiso; y nueve personas morales extranjeras.

Además, se integró a través de reinversión de utilidades, con 59.2 por ciento; nuevas inversiones, con 18.6 por ciento; y por cuentas entre compañías, con 22.2 por ciento.

Al respecto, Luz María de la Mora, subsecretaria de comercio exterior de la Secretaría de Economía, subrayó que México ocupa, como un receptor de Inversión Extranjera Directa, el lugar número 14 como destino a nivel mundial para el capital extranjero.

Manifestó que entre las nuevas inversiones que se han dado a conocer están Mercado Libre, Banco Santander, General Motors y una firma más de energía.

Por sector, la Inversión Extranjera Directa en las manufacturas concentró 46.6 por ciento del total; servicios financieros y de seguros, el 14.6 por ciento; minería, con 13.9 por ciento; comercio, con 11.5 por ciento y energía, con 3.4 por ciento.

Estados Unidos envió el mayor flujo de inversión, con 42.5 por ciento del total; España, con 12.1 por ciento; Luxemburgo, con 8.2 por ciento; Reino Unido, con 5.5 por ciento; Canadá, con 4.8 por ciento; y otros países aportaron el 26.9 por ciento restante.