IP destaca tranquilidad y certeza para empresas en primeros tres años de AMLO

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena, destacó que en los tres primeros años del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha habido tranquilidad y certeza para las empresas y confió en que los próximos años serán de desarrollo y crecimiento para el país

Al término de un encuentro de casi tres horas entre los integrantes del CMN y el Presidente López Obrador en el Museo el Hotel Museo Kaluz, en el Centro Histórico capitalino, dijo que un empresario lo que siempre está buscando es tranquilidad y certeza.

“Y no hay mayor tranquilidad y certeza que tener una macroeconomía equilibrada, unas finanzas públicas sanas e indicadores económicos estables, entonces eso hemos disfrutado los últimos tres años y yo diría que ha sido muy bueno para la tranquilidad del desarrollo de las empresas”, subrayó.

El presidente de Grupo Kaluz dijo que “cayó como bomba” la pandemia de COVID-19 en todo el mundo y por supuesto que afectó a México, pero ya está recuperando ese ritmo “y sin duda tengo confianza que los próximos años son de desarrollo y crecimiento para el país”, sin descuidar los riesgos existentes.

Reveló que hablaron de la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo, “que nos preocupa a todos” sobre la cual, dijo, hay que priorizar el diálogo y el Presidente coincidió en ello, “cree que con el diálogo podemos llegar a acuerdos y a una solución que sea benéfica para todos los mexicanos”.

Refirió que los integrantes del CMN le dijeron que si se quiere mayor inversión, desarrollo y crecimiento se debe prever y tener la infraestructura necesaria y parte de ella es la energía eléctrica, y para crecer de forma importante en los siguientes años, hay que superar el estar hablando y ponerse a hacerlo.

Recordó que se pospuso el debate la iniciativa de reforma eléctrica se pospuso para marzo del año próximo, lo que le da tiempo a los distintos sectores para dialogar, a fin de que em el Congreso se tome una decisión adecuada en favor de México.

“Esa decisión tiene que estar en vías de por supuesto fortalecer a la CFE que es un organismo importantísimo para el desarrollo del país, pero también enfocarse y generar energías limpias generar energía barata y, sobre todo que llegue a todos los mexicanos”, añadió.

Resaltó que las empresas del Consejo Mexicano de Negocios siguen invirtiendo de forma importante en el país y aunque es difícil hablar de montos, pero aseguró que son importantes y en todos los sectores

“El tema es que podría ser mucho más y tenemos que dedicarnos hablar de ese potencial, tratar de superar estos problemas que nos están distrayendo y enfocarnos en el verdadero progreso y desarrollo del país que es atraer mucho más inversiones”, añadió.

El presidente el CMN informó que también hablaron de la reactivación económica y de la oportunidad tan increíble que tenemos en el país en la coyuntura actual.

El líder empresarial comentó que si bien ahora hay una presión inflacionaria, que llevaron los precios a 7.37 por ciento en noviembre, su nivel más alto en 21 años, obedece a factores externos y no está causada por cuestiones internas, sino que está derivada de la pandemia de COVID-19, que ha provocada escasez de productos y servicios, lo que está presionando los precios.

“Al no ser una cuestión de la demanda per se, eso indica que es una cuestión temporal y que si tenemos cuidado y estamos todos atentos y hacemos las cosas bien vamos a poder superarla en un tiempo relativamente corto y volver a niveles de inflación a los que estábamos acostumbrados hace algunos meses y que no sea un tema que se pueda ver en una situación permanente”, afirmó.

JVR