¿Está sobrio?, traidora, cerebrito, la pandilla la respalda: gritan senadores en debate sobre "decretazo"

Senadores de distintas fuerzas políticas se enfrentaron durante la sesión del pleno de la Cámara alta por la decisión de la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, de no presentar la controversia constitucional en contra del acuerdo para declarar prioritarias y de seguridad nacional las obras del Gobierno federal, conocido como "decretazo".

En el recinto legislativo se escucharon acusaciones de traición y hasta cuestionamientos sobre la sobriedad de los senadores durante el debate.

La senadora Claudia Ruiz Massieu anunció desde la tribuna que los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Grupo Plural enviaron un oficio a Sánchez Cordero para ratificar la petición para que presente la controversia constitucional a nombre del Senado.

Al tomar la palabra, la senadora del PAN, Lilly Téllez, arremetió en contra de la presidenta del Senado y le reclamó que con su negativa se hace cómplice del Presidente Andrés Manuel López Obrador para hacerle una “caja grande” de dinero.

“Grosería, es apoyar el secretismo para hacerle al Presidente de la República no una caja chica, sino una caja grande de dinero ajeno para que él pueda disponer a diestra y siniestra del dinero de los mexicanos para sus caprichos.

“Grosería, senadora Sánchez Cordero, es haber jurado guardar y hacer guardar la Constitución y lo único que usted está haciendo guardar aquí son sus intereses ilegítimos para obtener favores personales del presidente”, aseveró.

Le recordó que el Presidente la destituyó “de forma humillante” y por eso ahora es presidenta del Senado.

Téllez sostuvo una discusión constante con Sánchez Cordero por el tiempo que le correspondía para hacer uso de la tribuna y en ese debate incluso le gritó al senador José Narro, vicepresidente de la Mesa Directiva: “¿está usted sobrio?, ¿está usted sobrio?”, porque no respondía a su petición para que leyeran el reglamento del Senado para aclarar durante cuántos minutos podía hacer uso de la palabra.

Entre gritos de la bancada morenista a favor de Sánchez Cordero que le aseguraban que “la pandilla la respalda”, la senadora Antares Vázquez, del guinda, tomó la palabra y le reclamó a Lilly Téllez su falta de decencia y de vergüenza.

“Tiene que recurrir sistemáticamente al insulto, porque es lo único para lo que le da su cerebrito, nada más para eso le da, entonces debe recurrir a montar un show cada vez que tiene oportunidad, para poder esgrimir sus groserías públicamente

“Lo único peor que hay que un macho violento es una mujer violenta y lo que se ha ejercido contra usted (Olga Sánchez Cordero) desde esta tribuna que se ensombrece cada vez que una señora traidora se para aquí, lo único que ha sido usted es presa de violencia política por razón de género y su grupo parlamentario la respalda”, manifestó.

La panista Xóchitl Gálvez aseveró que Téllez no debe ser llamada traidora por haber dejado el grupo parlamentario de Morena, porque tiene derecho a expresar su decepción con el proyecto que originalmente apoyó.

Y precisó que la molestia de los senadores es porque el Senado no presentó la reforma constitucional bajo la interpretación de la presidenta de la Mesa Directiva.

“No tenemos por qué llegar a este debate donde llegamos a las ofensas personales, sería innecesario si usted como presidenta nos hubiera escuchado y no hubiera hecho una interpretación, creo que a lo mejor le ganó el ser la ministra de la Corte a ser presidenta de un Senado plural”, señaló.

El senador José Narro, de Morena, lamentó que el PAN ya no dé un debate de altura y opte por la descalificación fácil y ruin.

“El PAN siempre fue un partido de debate de altura, no de preguntar aquí si estamos sobrios o no, no de faltarle al respeto a la presidenta del Senado o de faltarnos al respeto entre nosotros, no a través de un debate soez y bajo de altura”, indicó.

Sánchez Cordero explicó que a pesar de que en 2010 atendió controversias constitucionales que ahora son usadas como argumento por la oposición para pedirle que actúe con congruencia y presente la que le piden en el Senado, estos criterios ya cambiaron por cuatro reformas posteriores a su precedente sobre el artículo 105 constitucional.

Sin embargo, cuando intentó presentar más elementos sobre su decisión, Sánchez Cordero terminó abruptamente la sesión del Senado ante los reclamos de la senadora Lilly Téllez para que le diera la palabra por alusiones personales.

