Jeff Bezos viaja al espacio de la mano de Blue Origin

El multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, dijo el lunes que él y su hermano Mark volarán en el primer vuelo espacial tripulado de su compañía de cohetes Blue Origin el 20 de julio próximo.

"Desde que tenía cinco años, he soñado con viajar al espacio. El 20 de julio emprenderé ese viaje con mi hermano", dijo Bezos, quien es una de las personas más ricas del mundo, en una publicación de Instagram. .

Bezos, quien dejará el cargo de jefe de Amazon el 5 de julio, se unirá al ganador de una subasta por un asiento en el primer vuelo espacial de Blue Origin.

Bezos, sus compañeros multimillonarios Elon Musk y Richard Branson han estado invirtiendo miles de millones de dólares en sus nuevas empresas de cohetes, pero Bezos será el primero de los tres en viajar al espacio en un cohete desarrollado por su propia compañía.

La nave espacial Blue Origin, que está configurada para transportar a Bezos y otros, se ha sometido a 15 vuelos de prueba, ninguno de los cuales tenía pasajeros a bordo.

Blue Origin cerró la primera ronda de la subasta el mes pasado y dijo que había recibido más de 5,200 postores de 136 países, sin revelar la oferta más alta de la ronda. Lee mas

La oferta más alta actual se situó en 2.8 millones de dólares en la segunda ronda de subasta en curso, según el sitio web de Blue Origin. (www.blueorigin.com)

Su combinación de cohete y cápsula New Shepard está diseñada para volar de forma autónoma a seis pasajeros a más de 100 km (62 millas) sobre la Tierra hacia el espacio suborbital, lo suficientemente alto como para experimentar unos minutos de ingravidez y ver la curvatura del planeta antes de la cápsula presurizada. vuelve a la tierra bajo paracaídas.

La cápsula cuenta con seis ventanas de observación y es casi tres veces más alta que las de un avión Boeing 747 y es la más grande jamás utilizada en el espacio, dijo Blue Origin.

La puesta en marcha de cohetes de Bezos tiene como objetivo el 20 de julio para su primer viaje turístico suborbital, un momento histórico en una competencia para marcar el comienzo de una nueva era de viajes espaciales comerciales privados.

La startup planeaba cobrar a los pasajeros al menos 200mil dólares por el viaje, según una evaluación de los planes rivales de Virgin Galactic Holdings Inc (SPCE.N) de Branson y otras consideraciones, informó Reuters en 2018, pero su pensamiento puede haber cambiado.

Las aseguradoras globales aún se encuentran en las primeras etapas cuando se trata de cubrir las responsabilidades relacionadas con los viajes espaciales. Las aseguradoras de vida no preguntan por el turismo espacial ni lo excluyen de su cobertura.

"Usted firmará esta exención de responsabilidad y siempre que no haya negligencia grave o mala conducta intencional, si no sobrevive, desafortunadamente, probablemente no habrá recuperación financiera", dijo Richard Parker de Assure Space, una unidad de la aseguradora AmTrust Financial.