JPMorgan demanda a Tesla por 162 millones de dólares por órdenes judiciales

JPMorgan Chase & Co. demandó a Tesla Inc. buscando un pago de 162 millones de dólares relacionado con una serie de transacciones de garantía de acciones que se vieron afectadas por el breve intento de Elon Musk de privatizar el fabricante de automóviles hace tres años.

El banco más grande de Estados Unidos compró los warrants de Tesla en 2014 para ayudar al fabricante de automóviles a mitigar el riesgo de que sus acciones se diluyeran por la emisión de notas convertibles y para hacer ciertas deducciones del impuesto sobre la renta federal, según una demanda presentada el lunes en la corte federal de Manhattan.

Cuando expiraran las garantías, Tesla le debía a JPMorgan un pago de acciones o efectivo si sus acciones cotizaban por encima de un determinado precio de ejercicio.

JPMorgan afirma que tenía la facultad de ajustar el precio de ejercicio en función de factores que incluyen la volatilidad de las acciones de Tesla.

El banco realizó dos modificaciones en agosto de 2018: una después de que Musk tuiteó que había asegurado fondos para privatizar Tesla y otra cuando el director ejecutivo abandonó el esfuerzo semanas después.

Ahora que las órdenes de arresto han expirado, JPMorgan afirma que Tesla le ha puesto en corto al banco lo que le corresponde.

"A pesar de que los ajustes de JPMorgan fueron apropiados y requeridos contractualmente, Tesla se ha negado a liquidar el precio de ejercicio contractual y pagar la totalidad de lo que le debe a JPMorgan", dijo el banco en la demanda.

Tesla escribió a JPMorgan en febrero de 2019 para argumentar que los ajustes que hizo el banco seis meses antes fueron "irrazonablemente rápidos y representaron un intento oportunista de aprovechar los cambios en la volatilidad de las acciones de Tesla", según la denuncia.

Pero JPMorgan afirma que Tesla no impuso desafíos específicos a sus cálculos ni respaldó su afirmación , y no ha objetado más en los últimos dos años. Tesla no respondió a una solicitud de comentarios sobre la demanda.

La disputa saca a relucir uno de los episodios más controvertidos de Musk. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó al CEO y a Tesla en septiembre de 2018, alegando que Musk había cometido fraude de valores y que la compañía carecía de controles adecuados de su actividad en las redes sociales.

Musk y Tesla acordaron pagar 20 millones de dólares cada uno en un acuerdo sin admitir irregularidades. El CEO se vio obligado a renunciar al cargo de presidente de la junta durante tres años, y Tesla acordó que un abogado apruebe previamente la información material que Musk quiere comunicar a los inversores.

El caso es JPMorgan Chase Bank contra Tesla Inc., 21-cv-09441, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).

