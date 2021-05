Línea 12: AMIS afirma que el Metro es el responsable de pagar indemnizaciones 

El responsable de indemnizar a los heridos y fallecidos del accidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México es directamente el Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro, no la aseguradora GMX Seguros, detalló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Edgar Karam, vicepresidente de la AMIS, indicó que es urgente que el medio de transporte colectivo emita una postura sobre qué cubre su póliza de seguro de daños a bienes y a terceros, en este caso los pasajeros.

Esto con el fin de que los beneficiarios, familiares o deudos sepan a dónde acudir si es que el Metro, ya sea a través del seguro o de manera particular, va a atender las necesidades de las personas afectadas.

“Es importante resaltar que en este caso el Sistema Colectivo Metro tiene un seguro, esperemos que sea el seguro que se requiere para situaciones como esta (accidente de la Línea 12)”, dijo.

también puedes leer Línea 12 del Metro: Aún hay 5 personas desaparecidas

Ayer, Grupo Mexicano de Seguros (GMX Seguros) informó que es titular de la póliza de daños y responsabilidad civil del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, por lo que trabaja en el ajuste del siniestro para comenzar las indemnizaciones.

Sin embargo, el vicepresidente de AMIS apuntó que el sentido de urgencia para este tipo de situaciones debe de ser inmediato, porque el peritaje lleva tiempo.

“Lo que es importante es que tenga que haber un comunicado inmediato, porque todo lo que es el proceso del siniestro si va a haber o no va a haber peritaje no lleva 24 horas, no lleva 48 horas y mientras tanto hay personas en los hospitales, hay personas que están erogando un gasto, pero eso no es dentro del ámbito de la compañía de seguros, es más del ámbito del Sistema Colectivo Metro”.