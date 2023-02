¿Cómo manejar financieramente la vida en pareja?

Este Día del Amor muchas parejas deciden tomar la decisión más importante de sus vidas: casarse o comenzar una relación en unión libre, ambas son igual de importantes, por lo que la responsabilidad afectiva y el respeto son fundamentales, pero el equilibro económico y la organización financiera también.

El Censo de Población y Vivienda (CNPV) 2020 (último dato disponible), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que en México 53.8 por ciento de la población de 15 años o más tiene una relación, porcentaje menor al de 2010, donde 54.9 por ciento de la población contaba con una pareja.

“CUANDO EL HAMBRE ENTRA POR LA PUERTA, EL AMOR…”. Este es un dicho de las bisabuelas; sin embargo, retrata casi a la perfección lo que puede suceder si no cuidas un elemento fundamental para una relación como es el tema económico.

Un artículo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) refiere que existen muchos hábitos destructivos en las finanzas personales que, si se multiplican por dos, pueden poner en riesgo el éxito de una relación.

Algunos ejemplos de estos son: pagar el mínimo en la tarjeta de crédito, gastar todo el ingreso, no pagar servicios básicos, pagar las cuentas fuera de tiempo, no tener un fondo de emergencia o no ahorrar para la jubilación; por mencionar algunos.

Dichos hábitos son altamente destructivos y pueden causar daños irremediables a la relación y en particular a quienes la conforman.

Banco Azteca señala que cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2020) del Inegi, revelaron que los principales apartados a los que las parejas destinan sus recursos económicos son alimentos y bebidas (38%), transporte (18.6%), vivienda, energía y combustibles (11%).

Con esto en mente, es primordial que los matrimonios reajusten sus presupuestos y gastos que tienen en conjunto.

De acuerdo con especialistas financieros del programa de Educación Financiera y Negocios de Banco Azteca, “Aprende y Crece”, entre más claro se hable de aspectos monetarios, antes de iniciar una relación y a lo largo de todo el vínculo, será mejor; ya que representará una fuente de problemas menos, sobre todo, en tiempos complejos.

Ante esto, recomienda cinco consejos para organizar y lograr un óptimo control del dinero en pareja.

Siempre en comunicación. Las parejas deben estar en constante comunicación sobre su economía. Fotos: Especial

1.- Diálogo sobre compatibilidad financiera. Además de compartir gustos, pasiones y objetivos, la afinidad en cuanto a metas financieras podría unirlos más. Trabajar juntos por las mismas metas los hará un equipo más sólido y exitoso, así que procuren aplicar juntos conceptos como el ahorro, la inversión, el uso de afores para un retiro tranquilo y organizarse de manera efectiva en torno a los créditos.

2.- Armen su presupuesto y dividan gastos. Tengan claro cuáles son los gastos fijos y variables que comparten al mes, les facilitará identificar sus prioridades. Si los dos trabajan, expongan transparentemente cuánto ganan y con esta información definan el monto que destinarán a cada concepto de la manutención del hogar y quién cubrirá cuáles, así como cuánto se quedarán cada uno para gastos personales, pues estar juntos no implica que todo sea de los dos.

3.- Prioricen gastos y usen inteligentemente los créditos. De necesitarse, vuelvan a plantear el presupuesto y prioricen considerando que habrá momentos en los que quizá deban implementar medidas de emergencia y de supresión de “lujos” o deseos, apegándose a lo indispensable, ya que, la inflación también aumentó las tasas de interés sobre créditos y préstamos bancarios y disminuyó el valor del dinero, así ojo con esto.

Las metas financieras en pareja suelen dar grandes satisfacciones, inténtalo. Especial

4.- Pónganse metas financieras realistas. Algo para lo que deben dialogar, negociar y decidir juntos es definir en qué destinarán los ingresos de reserva. Llegar a acuerdos puede ser complejo, pero de lograrlo, los resultados podrían ser placenteros.

5.- Planifiquen el ocio y regalos. Destinen parte de sus ingresos para divertirse gastando con mesura y organizadamente, definiendo el qué, cuándo y cuánto, para evitar descalabros financieros. Pueden ser unas vacaciones, hacer apartados para periodos de rebajas, comidas especiales o regalos inteligentes (que cubran alguna necesidad o gusto muy puntual); algo que sin duda se descubre conforme se sabe más del otro.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) amplía esta lista de consejos y recomienda que antes de cualquier supuesto se dedique un día a la semana o al mes para hablar de las finanzas del hogar.

Y aunque puede haber roces, es necesario no postergar las conversaciones relacionadas con el tema. “Es mejor mantener la comunicación sobre el tema desde un inicio, antes que afectar la relación”, sostuvo.