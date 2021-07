“México no debe bajar la guardia en el T-MEC”: Concamin

Para el segundo año de la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se deben atender compromisos pendientes, como la incorporación de empresas del Estado a nivel local, así como no bajar la guardia sobre las investigaciones que pudiera hacer el vecino del norte hacia nosotros, consideró Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Este miércoles 7 de julio se reúnen en México la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, y Mary Ng, ministra de Pequeños Negocios, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá; para evaluar de forma presencial los avances del T-MEC a un año de que entró en vigor.

Al respecto, Eugenio Salinas opinó que existe un compromiso para que en el segundo año del Tratado se incorporen al mismo las empresas de gobierno a nivel estatal y municipal, como firmas comerciales del Estado para que tengan un comportamiento sin favoritismos, como subsidios.

También atender y mejorar la facilidad del comercio, con toda la instrumentación de los mecanismos digitales para la certificación de origen y para el desaduanamiento de productos. Asimismo, prestar atención al proyecto Border Transportation Master Plan que arranca desde Texas, para facilitar el comercio vía terrestre.

Gráfico

“Hay que poner énfasis en la protección de propiedad intelectual y no olvidar las investigaciones que hay hacia frutas y hortalizas, que se han resuelto a favor en el sentido de que México no está haciendo prácticas desleales de comercio. El otro es que se quedaron en el limbo, sin entrar en vigor, las acusaciones bajo la sección 232 por motivos de seguridad nacional de Estados Unidos. No podemos bajar la guardia. Estamos atentos”, dijo el experto en entrevista con La Razón.

De acuerdo con la secretaria Clouthier Carrillo, uno de los principales temas que se tratarán será el Capítulo 23 a la vez de que México enfrenta dos investigaciones bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida por las plantas de General Motors y Tridonex, mismas que tienen que resolverse a lo largo de este mes.

El experto de Concamin descartó que las demandas laborales de Estados Unidos contra México resten certeza al país, pues por el contrario atenderlas dan muestra del compromiso que se tiene con el T-MEC; sin embargo, sí hizo un llamado al Gobierno de fomentar un clima de certidumbre para atraer más proyectos de inversión.

REUNIÓN BILATERAL

Previo a su reunión con la secretaria Tatiana Clouthier, las ministras de comercio de Estados Unidos y Canadá dialogaron sobre los logros del acuerdo comercial a un año de su implementación.

Si bien Katherine Tai destacó la importancia de que Canadá cumpla plenamente con sus compromisos de compras bajo el T-MEC, le instó a que abandone su impuesto unilateral al servicio digital propuesto a la luz del acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre impuestos globales.

También discutieron aspectos sobre la madera blanda, los productos lácteos y la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Los dos acordaron seguir colaborando para abordar éstos y otros problemas y mantener una línea de comunicación abierta”, afirmó un comunicado de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos.